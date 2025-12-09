Un total de tres vehículos VIDOC darán servicio a 27 municipios sin dependencias de la Policía Nacional en la Región

Vehículo VIDOC - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y el jefe Superior de Policía, Ignacio del Olmo, han presentado en Los Alcázares los tres nuevos Vehículos Integrados de Documentación (VIDOC) que prestarán servicio en la Región de Murcia.

En el marco del Plan de Identidad Digital puesto en marcha por la Dirección General de la Policía, se han adquirido y transformado un total de 80 Vehículos Integrales de Documentación en todo el país, con una inversión de cerca de 15 millones de euros.

Estos vehículos prestarán servicio en aquellos núcleos de población donde no existen dependencias de la Policía Nacional y, concretamente, en la Región de Murcia, atenderán a los vecinos y vecinas de 27 municipios, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Estas furgonetas VIDOC ofrecen los mismos servicios que las unidades fijas: permiten expedir el DNI y el pasaporte en el acto, así como actualizar los datos de los certificados digitales.

Hasta el momento, el modelo de expedición del Documento Nacional de Identidad en aquellas localidades que no cuentan con dependencias de la Policía Nacional requería que, a través de las Unidades Móviles de Documentación, los agentes se desplazaran una primera vez hasta estos núcleos de población para obtener los datos de los ciudadanos y sus impresiones dactilares. Posteriormente, se expedía el documento en las dependencias policiales y se regresaba una segunda vez a la localidad, pasados unos días, para hacer entrega del DNI a su titular.

Además, hasta la puesta en marcha de este servicio, la expedición del pasaporte español se realizaba exclusivamente en dependencias policiales, por lo que los ciudadanos tenían que desplazarse hasta una de ellas para obtener el documento.

Estos vehículos también tendrán capacidad para actualizar los certificados digitales del DNI, ya que cuentan con un punto portátil de actualización del DNIe.

Con el despliegue de los vehículos VIDOC, que disponen de las mismas funcionalidades que una Unidad de Documentación fija, se podrá expedir tanto el DNI como el pasaporte en un mismo acto y de forma inmediata en cualquier población del territorio español. Asimismo, liberarán la presión que soportan las unidades fijas de municipios como Murcia, Cartagena y Lorca.