La TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida obtiene la etiqueta World Athletics

MURCIA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida se incorporará el próximo 1 de febrero al calendario internacional tras obtener la etiqueta LABEL de World Athletics, máximo organismo del atletismo mundial, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha destacado que "la obtención de la etiqueta World Athletics es un orgullo para Murcia y un reconocimiento al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, la organización y todos los profesionales implicados".

"Este sello confirma que nuestra maratón está preparada para competir al máximo nivel internacional y refuerza la imagen de Murcia como una ciudad referente en la organización de grandes eventos deportivos", ha agregado.

La prueba contará con un nuevo recorrido homologado internacionalmente, caracterizado por su gran planitud y rapidez, lo que permitirá a los atletas marcarse cualquier objetivo deportivo, incluso afrontar el reto del récord del mundo, actualmente establecido en 2:00:35 en categoría masculina y 2:09:56 en femenina.

"Queremos que los corredores encuentren en Murcia un circuito ideal para rendir al máximo y soñar en grande", ha añadido Noguera.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, ha subrayado la importancia de este reconocimiento en materia de seguridad y planificación.

"La etiqueta World Athletics no solo avala la calidad deportiva del evento, sino también el alto nivel de seguridad y coordinación que exige una prueba de estas características. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para garantizar que corredores, voluntarios y ciudadanos disfruten de un evento seguro y perfectamente organizado", ha comentado.

Perona ha señalado que la Maratón Murcia Costa Cálida contará con un amplio dispositivo especial de seguridad y emergencias, diseñado de forma conjunta entre Policía Local, servicios sanitarios, Protección Civil y el resto de organismos implicados.

"Estamos hablando de una prueba que congrega a miles de participantes y visitantes, y eso requiere una planificación exhaustiva, protocolos claros y una respuesta rápida ante cualquier incidencia", ha explicado.

Asimismo, el concejal ha destacado que "Murcia está preparada para acoger eventos deportivos de primer nivel internacional, cumpliendo con los estándares más exigentes en seguridad, movilidad y atención sanitaria, lo que refuerza la confianza de World Athletics y consolida a nuestra ciudad como sede de grandes citas deportivas".

El compromiso adquirido para la obtención de la etiqueta World Athletics implica cumplir con ciertos criterios en materia de organización y calidad, como el respeto estricto de las reglas internacionales, el cumplimiento de criterios técnicos específicos y un compromiso con la seguridad de los corredores, incluyendo programas antidopaje y medidas de protección.

Para esta edición, la organización espera alcanzar la cifra de 12.000 corredores sumando las tres modalidades que conforman la prueba --maratón, media maratón y 10K--, todas ellas homologadas internacionalmente. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la web 'www.maratonmurcia.com'.

Entre las principales novedades de 2026 destaca la nueva ubicación de la Feria del Corredor, que se celebrará los días 30 y 31 de enero en el Centro de Congresos Víctor Villegas. Este espacio contará además con una zona gastro en el exterior.

"Queremos que la maratón sea una auténtica fiesta del deporte y de la ciudad, que vaya mucho más allá de la competición y que deje huella en quienes nos visitan", ha concluido el concejal de Deportes.