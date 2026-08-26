Los trabajos en la Sierra del Balumba revelan nuevas fases de ocupación: desde el Bronce Final hasta época andalusí - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La campaña arqueológica desarrollada este verano en el yacimiento de la Sierra del Balumba, en Santomera, ha permitido descubrir nuevas fases de ocupación y completar la secuencia histórica del enclave, con evidencias que abarcan desde el Bronce Final, en torno al año 1100 antes de Cristo, hasta la época andalusí, entre los siglos X y XII.

Los trabajos, impulsados por la Asociación Patrimonio Santomera en colaboración con el Ayuntamiento, han dado continuidad a las investigaciones desarrolladas en campañas anteriores en el denominado sector Este del poblado, donde ya se había documentado un gran edificio destinado a actividades productivas y de almacenamiento.

El objetivo de esta nueva campaña era localizar los límites de esta construcción, profundizar en el conocimiento de sus diferentes fases constructivas y determinar con mayor precisión las distintas etapas históricas del asentamiento, según ha informado el Ayuntamiento de Santomera.

Las excavaciones han permitido identificar diversos niveles arqueológicos y establecer la secuencia histórica completa del cabezo donde se sitúa el yacimiento. Entre los hallazgos figuran restos de una ocupación prehistórica del Bronce Final, así como evidencias de presencia andalusí entre los siglos X y XII.

En relación con esta última etapa, han aparecido fragmentos cerámicos que apuntan a la posible existencia de un puesto de control, vinculado a la posición estratégica que ocupa el yacimiento sobre el Valle del Segura.

El director de la excavación, Norman Fernández, ha destacado también la relevancia del enclave dentro del mundo íbero regional. Según las investigaciones realizadas, el poblado fue abandonado a finales del siglo IV antes de Cristo y habría desempeñado una función más compleja que la de un simple puesto de vigilancia.

La presencia de cerámicas de lujo procedentes de Grecia y de materiales llegados desde lugares como Egipto, Cartago, Marsella, Ibiza o Cádiz refuerza la hipótesis de que Balumba fue un importante enclave comercial y de control territorial en las rutas que conectaban la costa con el interior del sureste peninsular.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha destacado que los trabajos desarrollados durante los últimos años han permitido conocer con mayor precisión la evolución histórica del enclave y ha puesto en valor la creciente proyección arqueológica y turística del yacimiento.

Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento continúa trabajando en la mejora de la accesibilidad al entorno mediante nuevos itinerarios peatonales y proyectos de conexión que faciliten la llegada de visitantes.

La campaña ha reunido este año a una quincena de participantes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero. El proyecto combina la investigación científica con la formación práctica de estudiantes y jóvenes arqueólogos, que participan en las labores de excavación y en trabajos de laboratorio, documentación, inventario, fotogrametría y análisis de materiales.

Las excavaciones se enmarcan en el proyecto municipal 'Santomera Milenaria', destinado al estudio, conservación y difusión del patrimonio arqueológico local.