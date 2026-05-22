La trama de las prótesis habría inflado el coste de operaciones para defraudar a la sanidad pública

MURCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Salud asegura que la trama de las prótesis cardiovasculares habría inflado el coste de operaciones para defraudar a la sanidad pública pero no representa una amenaza sanitaria para los usuarios.

De esta forma, la trama habría conseguido defraudar, presuntamente, unos 7 millones de euros de dinero público mediante la facturación fraudolenta de implantación de prótesis cardiovasculares, derivadas por el Hospital Virgen de la Arrixaca a un centro concertado de la capital.

Los facultativos investigados realizaban las intervenciones en el centro concertado y posteriormente se expedían facturas incrementando el gasto en material que habían utilizado, incluyendo la colocación de varios 'stents' y otros materiales que no se había empleado realmente.

En otra ocasiones, se implantaban esas prótesis con precios fuera del mercado habitual y no estaban homologadas por la cartera de servicios de la Sanidad Murciana. Esto no significa que representen un peligro, ya que sí contaban con la homologación de la Agencia Europea del Medicamento y otros organismos internacionales de verficación.

Es más, otras comunidades las tienen homologadas y las utilizan. En Murcia no es que no se hayan homologado porque representen algún peligro, sino porque el catálogo regional cuenta con opciones similares homologadas.

En esas facturas llegaron a figurar algunas prótesis caducadas pero eso no significa que se implantaran. Se implantaba un número y se reflejaban más de las que realmente se habían utilizado, por lo que no se puede afirmar que realmente fueran esas las que se implantaron en el paciente.

Por ese motivo, el Servicio de Cardiología del Hospital Virgen de la Arrixaca abrió una investigación que ha concluido que no se ha implantado material caducado en las cerca de 380 operaciones que se practicaron antes de que se detectara el fraude.

Desde Salud dejan claro que, hasta la fecha, ninguno de esos pacientes ha presentado ninguna complicación.