Archivo - El transporte público será gratuito y contará con lanzaderas durante la Romería de la Fuensanta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia activará este martes, 15 de septiembre, un dispositivo especial de transporte público con motivo de la Romería de la Virgen de la Fuensanta, que incluirá la gratuidad durante toda la jornada de autobuses, tranvía y tranvibús, así como servicios especiales y lanzaderas para facilitar los desplazamientos de los romeros hasta la Catedral y, posteriormente, desde el Santuario de la Fuensanta hacia Murcia y distintas pedanías.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, ha presentado este lunes el dispositivo y ha señalado que el transporte público municipal será gratuito durante toda la jornada. El servicio comenzará a funcionar desde las 6.00 horas en distintas pedanías y municipios del entorno, con el objetivo de facilitar la llegada de los ciudadanos a la Catedral para acompañar a la Patrona hasta su Santuario.

La gratuidad se aplicará a autobuses, tranvía y tranvibús, con independencia del origen y destino del desplazamiento. El servicio se prestará conforme a la programación prevista, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

PRIMERAS SALIDAS DESDE LAS 6.00 HORAS

Con motivo de la Romería, 18 servicios adelantarán sus primeras salidas para facilitar que los romeros puedan llegar a tiempo a la Catedral. A las 6.00 horas comenzarán a circular la línea 26A y el tranvibús T1 desde El Palmar, así como la línea 44 desde Alcantarilla.

A las 6.30 horas saldrán los primeros servicios de las líneas 6, desde La Alberca; 28, desde Sangonera la Verde; 30, desde Zeneta; 31, desde Beniel y El Raal; 36, desde Santomera y Cobatillas; 37, desde El Bojar y Carril de los Pinos; 44, desde La Ñora; 50, desde San José de la Vega, Cabezo de Torres y Churra; y 91, desde Sangonera la Seca.

A las 6.45 horas iniciarán el servicio las líneas 29, desde La Alberca, y 31, desde Alquerías. Finalmente, a las 7.00 horas comenzarán a circular la línea 1 desde San Ginés, la 37 desde El Bojar y Tiñosa y la 50 desde Cabezo de Torres y Pueblo Nuevo.

Desde estas poblaciones, los servicios hacia Murcia funcionarán de forma continua hasta las 8.00 horas, con refuerzos en función de la demanda. A partir de ese momento, las líneas prestarán el servicio correspondiente a los días festivos.

LANZADERAS ENTRE MURCIA Y ALGEZARES

El dispositivo contempla además un servicio continuo de lanzaderas entre Murcia y Algezares desde las 7.00 horas. Los autobuses partirán de la parada Espinosa, en la calle Floridablanca, para facilitar el acceso de los ciudadanos al entorno del Santuario.

Una vez que la Virgen llegue a la Fuensanta, se pondrá en marcha el servicio de regreso, también mediante lanzadera. Los autobuses partirán desde la calle Pintor Roca Martínez, en Algezares, y tendrán como destinos Murcia, con llegada a la calle Floridablanca, y las pedanías de La Alberca, El Palmar, Sangonera la Verde, Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, El Secano, Torreagüera, Los Ramos y Zeneta.

CORTES DE TRÁFICO Y DESVÍOS

El paso de la Romería obligará a realizar cortes de tráfico y modificaciones temporales en los recorridos de distintas líneas de transporte público. Los cortes comenzarán a las 7.00 horas en Gran Vía, plaza Martínez Tornel, Puente Viejo, Alameda de Colón y calle Hermanos Cerón, y posteriormente se extenderán de forma progresiva al resto del itinerario conforme avance el cortejo.

Durante estas restricciones, las líneas afectadas utilizarán paradas alternativas. Así, la parada de Cárcel Vieja será utilizada por la línea 44 hacia Alcantarilla y Espinardo; la de Cajamurcia, por la línea 31 hacia Alquerías y El Raal; y la de Plaza Circular, por la línea 31 hacia el Centro Comercial Myrtea y la línea 50 hacia Cabezo de Torres y Algezares.

En Cruz Roja tendrán parada alternativa las líneas 30, hacia Beniaján, Los Ramos y Zeneta; 31, hacia el Centro Comercial Myrtea, Alquerías, El Raal y Beniel; y 37, hacia El Bojar.

Por su parte, Espinosa concentrará las paradas alternativas de las líneas 1, hacia San Ginés; 6 y 29, hacia La Alberca; 26 y tranvibús T1, hacia El Palmar; 28, hacia Sangonera la Verde; 44, hacia Alcantarilla y Espinardo; 50, hacia las Escuelas de Algezares; y 91, hacia Javalí Nuevo y Sangonera la Seca.

Los recorridos y las paradas habituales se recuperarán de forma progresiva a medida que avance el cortejo de la Romería.

APARCAMIENTOS DISUASORIOS GRATUITOS

El Ayuntamiento mantendrá asimismo gratuitos durante toda la jornada los aparcamientos disuasorios municipales de Hacienda, Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia. También estarán disponibles los estacionamientos incluidos en los acuerdos alcanzados por el Consistorio durante la Feria de Murcia.

El concejal de Movilidad ha recomendado utilizar estos aparcamientos y completar los desplazamientos en transporte público para evitar el acceso en vehículo privado al centro de Murcia y facilitar la movilidad durante la jornada de la Romería.