Transportes adjudica por 16,4 millones un contrato para la conservación de 122 kilómetros de carreteras en la Región

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 16,44 millones de euros un contrato para la conservación y explotación de 122 carreteras del Estado en la provincia de Murcia. La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en condiciones adecuadas.

Así, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, según informaron fuentes ministeriales en un comunicado.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 122,344 kilómetros de carreteras de la Región de Murcia, de los que 113,619 kilómetros son de autovía.

En concreto, el contrato afecta a la A-30 desde el kilómetro 112,4 (municipio de Blanca) hasta el kilómetro 158,5 (Mendigo); A-7 en dos tramos, desde el kilómetro 553,5 (Santomera) al 567 (Murcia) y desde el kilómetro 570 (Murcia) hasta el kilómetro 598 (Alhama de Murcia); y MU-30 en dos tramos, del kilómetro 0 al 10,24 (Alcantarilla-Murcia) y del 16,8 al 23,45 (Beniaján-Alquerías).

También a la MU-31 desde el kilómetro 0 hasta el 5,5, todo ello en el municipio de Murcia; RM-15 desde el kilómetro 0 hasta el 2,4 (Alcantarilla-Murcia); N-344 del kilómetro 8,64 al kilómetro 9,5, en el municipio de Alguazas; y N-301 del kilómetro 365,2 al 373 (Blanca-Molina de Segura pasando por Archena).

Adicionalmente, serán objeto del contrato la modificación de la señalización vertical y balizamiento para su adaptación al nuevo catálogo y denominación de la RCE en Murcia con la puesta en servicio del arco noroeste; y el proyecto de mejora de la capacidad de la salida 4 de la margen izquierda de la MU-30, en Alcantarilla y Murcia.

REDUCIR EMISIONES

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

En 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se ha comprometido a presentar dicho plan, en el que la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado.

Asimismo, se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE CONSERVACIÓN

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.

Se incluyen actuaciones como agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.