El tranvía, el 'Espacio Estación' y la Plaza Preciosa, protagonistas de las cuentas de 2027 de Fomento de Murcia

La ampliación del tranvía, el 'Espacio Estación' y la Plaza Preciosa, protagonistas de las cuentas de 2027 de la concejalía de Fomento, Movilidad y Gestión Económica en el Ayuntamiento de Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Fomento, Movilidad y Gestión Económica del Ayuntamiento de Murcia contará en 2027 con un presupuesto de 114,48 millones de euros, un 4,10% más que el ejercicio anterior, e incrementará sus inversiones un 38,07%. El concejal del área, José Francisco Muñoz, ha presentado este lunes las cuentas, que incluyen proyectos por más de 61 millones de euros dentro del plan cuatrienal.

Entre las principales actuaciones previstas figuran la ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen, el desarrollo del 'Espacio Estación', la remodelación de la Plaza Preciosa y la finalización de las costeras, además de nuevas rotondas en Ronda Sur.

La ampliación del tranvía hasta el Carmen cuenta con una inversión total prevista de 101,6 millones de euros, de los que 33,55 millones corresponderían al Ayuntamiento de Murcia. El proyecto contempla nuevas paradas, un trazado sin catenaria en el centro histórico y la rehabilitación del Puente Viejo. El proyecto constructivo ha sido remitido al Ministerio y a la Comunidad Autónoma para avanzar en la firma de los convenios de financiación.

Muñoz ha afirmado que el "el proyecto constructivo ya está contemplado y completado, ya ha sido remitido al Ministerio y a la comunidad autónoma para avanzar en la firma de los convenios de financiación, para que cada Administración haga la aportación por tercios que le corresponde".

A esta infraestructura se suma el modelo de transporte, que tiene toda la consignación presupuestaria necesaria para la anualidad y "está concebido para convertir el transporte público en una alternativa real al vehículo privado, con más recorridos, mejores frecuencias y mayor cobertura territorial", ha asegurado el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia. Supondrá 50 líneas urbanas, 9 nocturnas, más de 160 vehículos y 1.540 expediciones diarias.

El plan cuatrienal reserva 2,1 millones de euros para iniciar y desarrollar el futuro 'Espacio Estación', en el entorno de la estación de autobuses de San Andrés, con actuaciones vinculadas a la regeneración de los barrios de San Andrés, San Antón y San Antolín. Asimismo, contempla una dotación de 2,4 millones para la recuperación de plazas, entre ellas la Plaza Preciosa, cuyo proyecto de remodelación se encuentra en fase de desarrollo.

Por otro lado, la finalización de las costeras contará con más de 10 millones de euros dentro del plan cuatrienal y "permitirá mejorar las comunicaciones entre pedanías y completar infraestructuras claves para los desplazamientos dentro del municipio", según ha dicho esta mañana el edil.

En Ronda Sur se prevé construir dos nuevas rotondas en las confluencias con las calles General Ortín y Miguel Ángel Blanco, con una inversión global de 1,04 millones de euros. De esta cantidad, 540.000 euros se consignarán en 2027.

"Estas actuaciones van a facilitar las conexiones de barrios y pedanías del sur con el resto de la ciudad, ordenarán el tráfico y reforzarán la seguridad vía", ha esgrimido Muñoz.

Las cuentas incluyen también cuatro millones de euros dentro del plan cuatrienal para construir y renovar aceras, pavimentar calzadas y mejorar espacios públicos en pedanías. Para 2027 se prevé una dotación de 750.000 euros.

Entre las actuaciones contempladas figura el nuevo bulevar de Patiño, que dispondrá de una partida inicial de 100.000 euros en 2027 y cuya consignación se completará en el ejercicio siguiente.

El presupuesto recoge además actuaciones de conservación y renovación de calzadas y mejoras en los sistemas de regulación del tráfico, así como el desarrollo de la segunda fase del Centro Integrado de Transportes de Murcia (CITMUSA).

El concejal también ha indicado que el presupuesto general del Ayuntamiento de Murcia para 2027 asciende a 577,85 millones de euros, un 4,54% más que el ejercicio anterior. Según los datos municipales, el gasto por habitante se sitúa en 1.205 euros, frente a los 952 euros registrados al inicio de la legislatura, en 2023.