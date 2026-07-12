Trasladan al hospital a un ciclista herido tras sufrir una caída cerca de la Cresta del Gallo, en Murcia

Servicios de emergencias atienden al ciclista herido - AGENTES MEDIOAMBIENTALES

MURCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 45 años ha sido trasladado este domingo al Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia tras sufrir una caída mientras circulaba por la Senda del Ascensor, en el paraje de Las Navetas, cerca de la Cresta del Gallo, en el término municipal de Murcia.

Una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias a las 9.45 horas ha alertado que un hombre presentaba una fractura de tobillo y se encontraba atrapado en un sendero a unos cien metros de la carretera principal, según informa el '1-1-2'.

Al lugar se han desplazado agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia y dos unidades de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los agentes medioambientales han localizado el punto exacto del accidente y han guiado a los bomberos y sanitarios hasta la posición más cercana posible en el camino principal, donde el personal del 061 ha atendido al varón antes de evacuarlo en ambulancia hacia el centro hospitalario.