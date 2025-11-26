Trasladan al hospital al conductor un vehículo tras salirse de la vía y volcar en Molina de Segura

Efectivos de emergencias rescatan al conductor y único ocupante de un vehículo que se ha salido de la vía y ha volcado en la carretera N-301A a su paso por Molina de Segura (Murcia)
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 17:49

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia han rescatado y trasladado al hospital al conductor y único ocupante de un vehículo tras salirse de la vía y volcar en la carretera N-301A a su paso por Molina de Segura (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido una llamada a las 15.52 horas en la que se indicaba que un vehículo había dado varias vueltas de campana y su conductor estaba atrapado en el interior.

Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

El varón, de 58 años y con politraumatismos, ha sido rescatado por los bomberos y, tras ser estabilizado por los sanitarios, ha sido trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.

