Trasladan al hospital a dos ancianos por inhalar humo en el incendio de su vivienda en Cartagena (Murcia)

Mapa de la calle donde ha tenido lugar el incendio - EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencias han trasladado al hospital Santa Lucía de Cartagena a un hombre de 82 años y a una mujer de 78 tras resultar afectados por inhalación de humo en el incendio de su vivienda, situada en la Urbanización Mediterráneo, según informa el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso a las 2.47 horas, cuando varios testigos han alertado de la presencia de humo y llamas en una vivienda de planta baja de la calle Madreperla.

Según el relato de los llamantes, una mujer estaba pidiendo auxilio desde el interior del inmueble.

Al lugar se han desplazado patrullas de la Policía Local y efectivos de bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, así como personal sanitario del 061. Poco después se informaba de que los ocupantes habían podido salir de la vivienda.

El incendio se ha dado por extinguido a las 3.28 horas y los bomberos han regresado a su base.