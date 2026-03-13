El TSJMU incorpora a su fachada el nombre de María Jover, pionera de la judicatura en España

María Jover, primera mujer en ejercer la judicatura en España - CARM

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) han rendido homenaje este viernes a la magistrada María Jover Carrión, pionera de la judicatura en España, con el descubrimiento de una placa que se lleva su nombre en la fachada del Palacio de Justicia.

El acto, enmarcado en el proyecto institucional 'Murcia, región de mujeres', reconoce la trayectoria de la jurista que en 1972 se convirtió en la primera mujer en ejercer jurisdicción en el país al tomar posesión del Juzgado de Distrito de Fraga con 28 años.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, y el presidente del TSJMU, Manuel Luna Carbonell, han presidido un evento que el magistrado ha definido como "cargado de significado".

Durante el homenaje, se ha recordado que el acceso de las mujeres a las oposiciones de la Carrera Judicial no fue posible hasta 1966 y que Jover tuvo que enfrentar una época en la que la presencia femenina en los juzgados despertaba "sorpresa y recelos".

La propia homenajeada ha puntualizado con rigor histórico que, si bien ella fue la primera en ejercer, la primera mujer en aprobar la oposición a juez de primera instancia e instrucción fue Josefina Triguero en 1977.

María Jover desempeñó su labor durante 41 años de servicio público, destacando su paso por la Audiencia Provincial de Murcia, donde se convirtió en la primera mujer en presidir una sección judicial en la Región.

El presidente del TSJMU ha subrayado que su carrera, marcada por el "rigor y la serenidad", es un referente para generaciones de juristas en un momento en el que las mujeres ya representan el 57,2% de la Carrera Judicial en España, superando los dos tercios en las promociones más recientes.

Por su parte, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha señalado que Jover "escribió la primera página de la historia de la igualdad en la justicia", derribando barreras invisibles en una profesión hasta entonces masculinizada.

La placa descubierta este viernes es la número 40 del programa 'Murcia, región de mujeres', que ya suma homenajes a figuras como Piedad de la Cierva o Ana Carrasco en doce municipios de la comunidad, facilitando el acceso a sus biografías mediante códigos 'QR'.

Al acto, celebrado coincidiendo con la semana del Día Internacional de la Mujer Juez, han asistido también el Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera; el secretario de Gobierno, Javier L. Parra; y la directora general de Mujer, Ana Belén Martínez.

Jover, visiblemente emocionada, ha dedicado el reconocimiento a todas las juezas "ejemplares" y ha instado a las nuevas generaciones a demostrar que "el género no es una barrera" para alcanzar cualquier meta con esfuerzo e ilusión.