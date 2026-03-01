Turismo promociona las floraciones de la Región como destino de naturaleza para los visitantes alemanes

Un grupo de periodistas alemanes, que ha visitado la Región de Murcia esta semana, ha conocido las floraciones de Mula y Cieza. - CARM

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de Turismo (Itrem), ha organizado un viaje de familiarización para dar a conocer el espectáculo de la floración a medios de comunicación de Alemania.

El objetivo del 'press trip' es situar a la Región de Murcia como destino de naturaleza de referencia en este mercado, que en 2025 fue el cuarto emisor de turismo internacional a la Región, con 75.325 viajeros (un 6,2 por ciento del total de turismo extranjero) y un gasto de 150 millones de euros (8,7 por ciento del total). La visita comenzó el jueves, 26 de febrero, y finaliza hoy.

En total, participan en esta iniciativa seis medios de comunicación, los periódicos Nürnberger Nachrichten, Neues Deutschland, Lüneburger Heide, Der Tagesspiegel y Münchner Merkur; y la revista Meins y Tina. Durante su estancia, los participantes han conocido las floraciones de Mula y Cieza, que se encuentran en pleno apogeo, así como el Valle de Ricote, cuyo periodo óptimo abarca de abril a mayo.

El programa ha incluido rutas guiadas por los paisajes en flor en Mula y Cieza, la visita al Centro de Acogida de Visitantes de la Floración en Cieza y un taller de elaboración de paparajotes, uno de los postres más representativos de la gastronomía regional.

Asimismo, han recorrido distintos parajes y miradores del Valle de Ricote, como el Salto de la Novia, el Azud de Ojós y la Noria Grande de Abarán. La agenda se ha completado con visitas al centro histórico de Mula y Cieza, al yacimiento islámico de Siyâsa y a la cueva de la Serreta, así como a la ciudad de Murcia y al Balneario de Archena, reforzando la combinación de naturaleza, patrimonio, cultura y bienestar.

Según las estimaciones del Itrem, la acción generará un retorno de la inversión previsto de 397.700 euros en valor publicitario equivalente. Además, las publicaciones que realicen estos periodistas tendrán un alcance estimado de entre 1,3 y 1,8 millones de personas.

La zona de influencia de las cabeceras abarca regiones estratégicas como Baviera, Berlín y Baja Sajonia, y como se incluyen medios de alcance nacional garantiza una amplia cobertura en el conjunto del mercado alemán.

El director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, destacó que esta acción se alinea con el lanzamiento del primer pasaporte floral de la Región, denominado 'All You Need Is Flow(ers)', que se presentó en Fitur.

Este proyecto tiene como finalidad promocionar las floraciones como producto turístico activo durante todo el año, incrementar el número de visitantes a zonas rurales y de interior, fomentar un turismo de bienestar y 'slow' y conectar emociones y territorio bajo el concepto de 'Felicidad de la Buena'.