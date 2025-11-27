La UCAM y el 061 de la Región de Murcia usan la realidad virtual para mejorar la respuesta ante paradas cardíacas

Simulación, organizada por la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y la UCAM, en la que se ha recreado en 360º la actuación de una Unidad Móvil de Emergencias para formar a estudiantes y profesionales sanitarios - UCAM

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y la Universidad Católica de Murcia (UCAM), a través de su Grupo de Investigación en Nuevas Tecnologías para la Salud, han colaborado en la creación de un innovador escenario de realidad virtual en 360 grados que recrea una parada cardíaca extrahospitalaria y la intervención completa de una Unidad Móvil de Emergencias (UME).

La simulación, organizada conjuntamente por el 061 y la UCAM, forma parte de la tesis doctoral de Marina Sánchez Gómez, del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud de la UCAM, dirigida por el catedrático Manuel Pardo Ríos.

Su objetivo es mejorar la formación y la conciencia situacional de los futuros profesionales sanitarios mediante la simulación inmersiva de casos clínicos reales.

Durante la grabación, realizada con la participación del personal operativo del 061, se emplearon cámaras 360º de alta fidelidad y micrófonos ambientales, capturando con gran realismo tanto la atención sanitaria como el entorno de trabajo de los profesionales.

Este material permitirá que alumnos y sanitarios vivan en primera persona cómo se desarrolla una emergencia extrahospitalaria, practicando la toma de decisiones, la comunicación en equipo y la aplicación de los protocolos de reanimación.

El profesor Manuel Pardo Ríos, catedrático de la UCAM y director del Grupo de Nuevas Tecnologías para la Salud, explica que "queremos que los estudiantes no solo aprendan las maniobras de RCP, sino que entiendan el contexto real en el que se aplican. La realidad virtual nos permite reproducir la tensión, el ruido y la coordinación que requiere una parada cardíaca real".

Por su parte, Marina destaca que "el propósito de este escenario es trasladar la experiencia de los profesionales del 061 al aula universitaria, permitiendo que los alumnos se enfrenten a una situación crítica de manera segura, inmersiva y realista".

Este desarrollo se enmarca en la estrategia de la UCAM y del 061 por integrar las tecnologías inmersivas y la neurociencia en la enseñanza de las ciencias de la salud, acercando la simulación clínica al ámbito real de las urgencias.

La colaboración refuerza el compromiso de ambas instituciones con la innovación educativa y la mejora continua de la atención sanitaria en la Región de Murcia.