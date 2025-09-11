UCAM Cartagena comienza el curso con más de 1.600 alumnos, 360 de ellos procedentes de otros países

Los estudiantes de la nueva promoción del Grado de Medicina antes de entrar a clase - UCAM

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

UCAM Cartagena ha iniciado el nuevo curso académico con 1.617 alumnos y un "crecimiento destacado" en la comunidad internacional, que alcanza los 360 estudiantes procedentes de 66 países distintos, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Desde la UCAM han explicado que "cada vez más jóvenes de Cartagena eligen quedarse en su ciudad para cursar estudios universitarios", una tendencia que "se consolida un aumento aproximado del 30% de alumnado local que en años anteriores optaba por trasladarse a Murcia".

Con el inicio de curso, la sede de Cartagena ya ha comenzado su actividad. Este miércoles se incorporaron los alumnos de primer curso del Grado de Medicina junto a los de segundo de Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), Criminología y Odontología.

La incorporación continuará de forma progresiva hasta el 24 de septiembre, fecha en la que se sumarán los estudiantes de primero de Fisioterapia, completando así la vuelta a las aulas.

Además de los estudios de grado, el Campus ha aumentado su oferta de formación avanzada mediante posgrados y microcredenciales, incluyendo programas como el Diploma de Experto en Ecografía Musculoesquelética y Fisioterapia Invasiva, así como cursos de formación en pilates y turismo activo.

Paralelamente, UCAM Cartagena se encuentra en la fase final de obras que permitirán la puesta en marcha de nuevas titulaciones de grado, así como la creación de nuevos espacios y aulas. Estas mejoras tiene por objetivo dotar al centro de un entorno moderno y funcional, adaptado a las necesidades de los estudiantes y reforzando su capacidad para acoger a un mayor número de alumnos y programas académicos.