UCAM Cartagena y la parroquia Nuestra Señora de Los Dolores organizan un retiro espiritual con casi 100 participantes

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

UCAM Cartagena y la parroquia Nuestra Señora de Los Dolores celebraron el pasado fin de semana un retiro espiritual que congregó a cerca de un centenar de personas, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Se trata del primer retiro espiritual organizado conjuntamente por sendas instituciones y tuvo lugar en la Casa de Ejercicios del Sagrado Corazón, en la pedanía murciana de Guadalupe, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El retiro se convirtió en un espacio de reflexión, encuentro y transformación personal para casi un centenar de participantes, de los que una veintena eran estudiantes del Campus de Cartagena que, además de vivir la experiencia, apoyaron como voluntarios la organización del encuentro.

La estudiante del Grado de Odontología Virginia León explicó que "la experiencia te ayuda a centrarte y a retomar la fe de manera más consciente"; mientras que Noa Ferrando, alumna del Grado de Enfermería, ha añadido que "incluso los que no son creyentes han encontrado un espacio para reflexionar y ver la vida desde otra perspectiva".

"Ha sido un fin de semana que te cambia por dentro", han subrayado las estudiantes sobre este fin de semana que para el capellán de la sede de Cartagena, Antonio José Palazón, ha sido "un regalo que permite a cada persona encontrarse consigo misma y con Dios".

"Lo más especial es que nadie sabe exactamente qué va a vivir hasta llegar, y eso hace que la experiencia sea aún más intensa y personal", ha agregado Palazón.