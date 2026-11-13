La UCAM celebra su 30 aniversario en la sede del COE junto a 60 medallistas olímpicos y de élite

Foto de familia de la Gala del Deporte por el 30 aniversario de la UCAM, celebrada en el Comité Olímpico Español - UCAM

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha conmemorado este viernes el trigésimo aniversario de su fundación con una Gala del Deporte celebrada en el Auditorio Goyeneche de la sede del Comité Olímpico Español (COE), en Madrid, que ha reunido a 60 deportistas olímpicos y de élite vinculados a la institución que suman 45 medallas olímpicas, 188 mundiales y 224 europeas.

Según ha informado la institución docente, el acto ha estado marcado por el recuerdo a su fundador, José Luis Mendoza, y por la consolidación de la alianza entre la UCAM y el COE, iniciada en 2012 a raíz de la situación de la nadadora Mireia Belmonte, según ha informado la institución docente.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Universidad, María Dolores García, ha dedicado unas palabras a Mendoza: "José Luis: treinta años después, tu sueño sigue vivo. Sigue vivo en las aulas de nuestra Universidad, en el Campus UCAM-COE con el que tanto soñaste, en nuestros profesores, en nuestros estudiantes y en cada deportista que encuentra en la UCAM una oportunidad para construir su futuro. Y mientras Dios nos dé fuerzas, seguiremos trabajando para que ese sueño continúe dando frutos".

Por su parte, el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha calificado a Mendoza como un visionario "capaz de transformar sus sueños en realidades" y ha asegurado que la UCAM "es la universidad más importante en el mundo en unir educación y deporte".

Asimismo, ha valorado el esfuerzo de quienes compaginan la alta competición con su formación académica "para afrontar esa competición tan importante como es la segunda fase de la vida, después de que dejáis la competición".

En representación de los deportistas, el piragüista Saúl Craviotto, máximo medallista olímpico español, ha agradecido a ambas instituciones "esta alianza que tanto bien está haciendo por los deportistas, para que tengamos las herramientas necesarias para afrontar el día después de nuestra retirada".

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROTAGONISMO MURCIANO

La gala ha contado con la participación de figuras como David Cal, Lydia Valentín, María Pérez o el marchador Juanma Molina --primer deportista internacional becado por la UCAM y doctor en Ciencias del Deporte--, además de reunir en una misma fotografía a seis abanderados olímpicos españoles: Saúl Craviotto, Mireia Belmonte, David Cal, Marcus Cooper, Isabel Fernández y Javier Fernández.

También ha tenido protagonismo el deporte de la Región de Murcia con la presencia de Alejandro Valverde, Laura Gil, Antonio Peñalver, Sonia Ruiz, Mariano García, Miguel Ángel López, María Ángeles Macián, José Antonio Carrillo y Mario Sierra.

En el plano académico, la UCAM ha destacado los doctorados obtenidos en sus aulas por Juanma Molina, Antonio Peñalver y Joel González, así como las titulaciones de Miguel Ángel López y Mariano García (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte), Artemi Gavezou (ADE) y Lola Riera (Medicina), junto a estudiantes actuales como Elia Canales (Marketing) y Javier Pérez Polo (Criminología).

Durante el evento, amenizado por la cantante murciana Ruth Lorenzo, se ha reconocido igualmente la labor del Servicio de Actividades Deportivas, dirigido por Pablo Rosique, con 1.812 medallas en los Campeonatos de España Universitarios en los últimos 15 años, la trayectoria de los clubes de la institución en baloncesto, tenis de mesa, fútbol y deportes electrónicos, y distinciones recibidas como los Trofeos Joaquín Blume de 2012 y 2026.