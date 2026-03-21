La UCAM celebra este lunes la procesión del Cristo Universitario de la Salud con la Brigada Paracaidista

La imagen recorrerá el Campus de Los Jerónimos acompañada por miembros del Regimiento de Infantería 'Zaragoza 5' de la BRIPAC, estudiantes y trabajadores de la Universidad - UCAM

MURCIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia celebra este lunes, 23 de marzo, a las 11.00 horas, la Solemne Procesión del Cristo Universitario de la Salud en su Campus de Los Jerónimos.

Partirá del Templo del Monasterio de Los Jerónimos y recorrerá distintos espacios del campus, contando con la participación del Regimiento de Infantería 'Zaragoza 5' de la BRIPAC, así como de equipos directivos de la UCAM, en un acto que conjuga tradición, espiritualidad y vida universitaria.

Uno de los momentos más emotivos será ante la estatua de San Antonio, cuando se realice el Homenaje a los Caídos y se entone 'La muerte no es el final'. El acto concluirá con la entrada solemne de la imagen en el Templo de Los Jerónimos. Será el broche final a una mañana marcada por el recogimiento y la tradición.

Organizada por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, esta iniciativa se enmarca en las actividades institucionales que promueven los valores identitarios de la Universidad, fomentando la participación y el sentido de comunidad entre estudiantes, profesores y personal.

EL REQUIEM DE MOZART, EN LA CATEDRAL

El mismo lunes 23 de marzo, la Catedral de Murcia acogerá, a las 20.30 horas, el concierto Réquiem de Mozart. La Orquesta Sinfónica de la UCAM, junto a la Coral Discantus y reconocidos solistas internacionales como Carmen Mateo (soprano), Lola Casariego (alto), Luis Dámaso (tenor) y David Cervera (bajo) interpretarán esta obra del genio austríaco, bajo la dirección de Salvador Pérez.