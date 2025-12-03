UCAM CF y Real Murcia protagonizarán un encuentro solidario en favor de Cáritas a final de año

UCAM y Real Murcia protagonizarán un encuentro solidario en favor de Cáritas a final de año - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia CF y al Real Murcia CF disputarán un partido solidario el próximo martes 30 de diciembre a las 16.00 horas en el Estadio La Condomina. Esta cita deportiva, consolidada en el calendario navideño del municipio, volverá a tener un marcado carácter social con el objetivo de recaudar fondos en favor de Cáritas.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha subrayado que este evento "es un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en un motor de solidaridad, unión y compromiso social. Murcia es una ciudad que responde cuando se la necesita, y este encuentro demuestra que nuestros clubes y nuestra afición están a la altura de los valores que queremos impulsar desde la Concejalía". Asimismo, ha señalado que "gracias a la colaboración de todas las entidades implicadas, se convierte en una jornada abierta a las familias, accesible y enfocada a ayudar a quienes más lo necesitan", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Los precios de las entradas han sido fijados con el propósito de facilitar la asistencia del conjunto de la ciudadanía. Las entradas para adultos tendrán un coste de 5 euros, las infantiles 3 euros y se ofrecerá un pack familiar de cuatro entradas por 12 euros, disponible únicamente en puntos de venta físicos y en las taquillas del estadio el mismo día del partido.

Una vez concluido el encuentro, el público podrá disfrutar de una actuación musical de media hora, seguida de una chocolatada solidaria a favor de Cáritas. También se celebrará un sorteo que incluirá dos equipaciones y un chándal aportados por el UCAM Murcia CF, tres equipaciones del Real Murcia CF, dos entradas dobles para el Real Murcia Experience y dos abonos dobles del UCAM Murcia CF.