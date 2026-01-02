La UCAM entrega a Cáritas la recaudación de su concierto solidario 'Los payasos de la tele' - UCAM

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), Mª Dolores García, ha entregado a la responsable de Infancia y Familia de Cáritas Diócesis de Cartagena, Anabel Giménez, los vales correspondientes a la recaudación del concierto benéfico que ofreció la Orquesta Sinfónica de la UCAM, 'Los payasos de la tele', el pasado sábado 27 de diciembre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, en colaboración con 'Carlos Chadi y Hermanos Aragón', propietaria de la marca, que para tal fin cedió la parte que le corresponde de la propiedad intelectual.

La recaudación de esta acción, enmarcada en la campaña 'Ningún niño sin juguete', se entregará a familias que acompaña la asociación caritativa para que adquieran juguetes nuevos, según informaron fuentes de la institución en una nota de prensa.

Durante el concierto se interpretaron temas como 'La gallina turuleca', 'Había una vez un circo' o 'Un barquito de cáscara de nuez', mientras que Quique Bustos, Didier Otaola, Carlos Crooke y Pedro Llanes dieron vida a Gaby, Fofó, Miliki y Fofito, bajo la dirección de Salvador Pérez.

La Universidad Católica de Murcia y Cáritas mantienen su colaboración a lo largo de todo el año, pero especialmente en estas fechas, ya que a esta acción solidaria se suma la recogida de juguetes a través de la campaña 'Rey Mago' de iradio UCAM o los partidos benéficos.