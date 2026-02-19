La UCAM e INCYDE promoverán el emprendimiento en Venezuela

Firma del convenio por monseñor Jaime Villarroel, obispo de Carúpano (Venezuela); María Dolores García, presidenta de la UCAM, y Javier Collado, director general de INCYDE - UCAM

La sede de la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España en Madrid ha acogido este miércoles la firma de un acuerdo marco de colaboración entre la UCAM e INCYDE con la Diócesis de Carúpano, en Venezuela, según ha informado la institución docente.

Previamente, la presidenta de la UCAM, María Dolores García, se ha reunido con el director general de INCYDE, Javier Collado, y con el obispo de Carúpano, Jaime Villarroel, para constatar el objetivo común de las tres instituciones de promover el espíritu empresarial como motor de desarrollo socioeconómico y plantear el despliegue de un programa de formación en emprendimiento, asesoramiento y capacitación en el territorio venezolano.

En el encuentro han estado presentes también José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y Doctor Honoris Causa por la UCAM; el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa y director de la Cátedra UCAM Emprendedores, Gonzalo Wandosell, y María Mendoza, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad.

El acuerdo marco establece como finalidad la promoción del espíritu empresarial mediante el intercambio de experiencias, la metodología de trabajo y la formación de formadores bajo la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia.

Este 'Programa de formación en emprendimiento, asesoramiento y capacitación para la puesta en marcha de un proyecto empresarial' se desarrollará a lo largo del año 2026, proporcionando a los jóvenes participantes de Carúpano la mejora de la cualificación y el apoyo a la creación y consolidación de empresas, así como la adaptación de estos profesionales a las innovaciones tecnológicas para garantizar la transferencia de conocimientos técnicos en el tejido productivo.

En él se van a formar profesionales civiles de la diócesis para que ellos ayuden a los pequeños emprendedores locales a montar un negocio.

Gracias a este convenio, INCYDE planificará, gestionará y supervisará el programa con un equipo de consultores expertos, proporcionando la logística necesaria para el desarrollo del proyecto.

Por su parte, la UCAM y la Diócesis de Carúpano, con la que la Universidad colabora desde hace años en materia de formación, participarán en el proceso de selección y reclutamiento, así como en la difusión y facilitación de espacios y alojamiento.

Cabe recordar que la alianza entre la UCAM e INCYDE es "sólida y estratégica", especialmente a través de UCAM HiTech, Incubadora de Alta Tecnología especializada en salud, alimentación y deporte impulsada conjuntamente por ambas instituciones, gracias al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Esta colaboración se ha visto reforzada además por el desarrollo de programas formativos cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE), orientados al emprendimiento, la creación y consolidación de empresas y la capacitación de jóvenes emprendedores, consolidando una sinergia que hoy se proyecta en la apuesta común por la formación de jóvenes venezolanos en materia de emprendimiento.