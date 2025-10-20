La UCAM e Interham sellan una alianza para impulsar la profesionalización del jamón

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y el Instituto Internacional del Jamón (Interham) han suscrito un convenio marco para impulsar la investigación aplicada, la formación especializada y la transferencia de conocimiento a lo largo de toda la cadena de valor del jamón, estableciendo un marco de colaboración estable con proyectos de impacto directo en el sector -desde la generación de conocimiento hasta su implementación en empresas y organizaciones-.

"Formar talento especializado y acercar la investigación a la empresa es la vía más directa para fortalecer la competitividad del jamón español. Con este convenio alineamos ciencia, empresa y formación para acelerar la modernización del sector y reforzar la presencia del jamón español en los mercados internacionales", ha señalado el presidente del Congreso Mundial del Jamón, Julio Tapiador, .

"Este convenio con Interham reafirma la vocación de la UCAM por llevar ciencia y talento a la empresa del jamón; con formación especializada e I+D compartido elevaremos calidad, seguridad y sostenibilidad para ganar competitividad y proyección internacional", ha afirmado el decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición, José María Cayuela, según informaron fuentes de la UCAM en una nota de prensa.

El acuerdo prevé instrumentos específicos que definirán objetivos, cronogramas, responsables y recursos, abarcando proyectos de I+D y contratos de investigación científica y técnica; programas de formación para profesionales y estudiantes; uso compartido de infraestructuras científico-técnicas; intercambio de investigadores; asesoramiento académico y técnico; y la organización de jornadas y seminarios, edición de publicaciones y participación en redes temáticas.

Un plan formativo que contará con cursos de Maestro Jamonero, un curso de iniciación que cubre todo el proceso de una planta jamonera, desde la materia prima hasta la expedición, pasando por la tecnología de elaboración, la calidad, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, las características nutricionales o el marketing. También otro de Gestión de Empresas Jamoneras, un programa avanzado para formar líderes con competencias técnicas, económicas y estratégicas, para que las empresas puedan competir tanto a nivel nacional como internacional y otro de Maestro Cortador Jamonero, una especialización orientada a profesionales con formación previa e integrado por técnicas avanzadas de corte, análisis sensorial, innovación tecnológica y comunicación especializada, pero en la que se abordarán temas como la tecnología de la elaboración e historia del jamón.

Con esta alianza, universidad y sector suman capacidades para acelerar la innovación, elevar la profesionalización y proyectar internacionalmente uno de los grandes emblemas gastronómicos y económicos de España, han explicado.

A lo largo de los próximos meses se desarrollarán los programas formativos que se pondrán a disposición de todos los profesionales del sector desde Interham y la UCAM.