La UCAM premia a los ganadores de sus Olimpiadas Científicas 2026

Los galardonados han recibido sus premios de la mano de la presidenta de la Universidad, María Dolores García; el director de la Fundación Séneca, Antonio González, y la vicerrectora de Investigación, Estrella Núñez - UCAM

MURCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Los 39 galardonados de las Olimpiadas Científicas UCAM de este año, han recibido sus premios de la mano de la presidenta de la Universidad, María Dolores García; el director de la Fundación Séneca, Antonio González, y la vicerrectora de Investigación, Estrella Núñez.

Cofinanciadas por la Fundación Séneca, han participado en esta edición 300 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional, procedentes de 18 centros educativos de la Región de Murcia. Ambas instituciones han destacado el valor de estas Olimpiadas para reconocer la excelencia y el esfuerzo académico de los jóvenes.

En este sentido, Estrella Núñez ha señalado que "con las Olimpiadas les queremos transmitir que el esfuerzo y el sacrificio tienen recompensa, también en su futuro profesional", mientras que Antonio González, director de la Fundación Séneca, ha remarcado que "estas Olimpiadas ayudan a preparar a los jóvenes para una vida profesional satisfactoria en ámbitos científicos y técnicos".

Los premiados han recibido una bonificación en la matrícula del primer curso del grado correspondiente: del 100 por ciento para el primer clasificado, del 60 por ciento para el segundo y del 40 por ciento para el tercero, en todos los casos acompañados con diversos obsequios tecnológicos.

La finalidad de este evento es reconocer su excelencia académica en las áreas de Arquitectura, Biotecnología, Comunicación, Deporte, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Gastronomía, Ingeniería de Caminos, Ingeniería de Edificación, Ingeniería Informática y Nutrición.

Los participantes pertenecen al Colegio San Jorge, FP San Antonio, IES Gil de Junterón, Colegio Franciscanos La Inmaculada Cartagena, IES Floridablanca, IES La Flota, IES José Planes, Colegio de Fomento Monteagudo-Nelva, Colegio San Agustín, Colegio Maristas Cartagena La Sagrada Familia, Colegio San Buenaventura-Capuchinos, IES Juan Carlos I, Colegio Hispania, IES Ingeniero de la Cierva, New Castelar College, Colegio Vistarreal, Colegio Miralmonte y IES Ben Arabí.

Los ganadores en Nutrición fueron, en ese orden, Borja Blaya Martínez, Talía Plaza Mínguez y Lucía Urrea Mateo; en Biotecnología, Uriel Gil de Pareja García, Marta Castillo Marín e Ignacio Pajares Carrascal; en Farmacia, Marta Navarro González-Tejero, Antonio Ramón Iniesta Plaza y Fernando Campillo de Mulder; en Ingeniería Civil, Hugo Berruezo Moreno, Rodrigo Garrigós Garro y Elena Castellote Gonzalo.

En Enfermería Murcia, Alicia Ñiguez Rodríguez, Inés Barea Rodríguez y Valeria Alejandra Flores Romero; en Enfermería Cartagena, Diego López Moral, Sofía González Candela y María González Pascual; en Fisioterapia, Begoña Escagedo Malfaz, Guillermo Domínguez Jordán y Paula Ros Kyri; y en Gastronomía, Gonzalo Martos García, Ceferino Pérez Marco y Erik Giménez Silvente.

Finalmente, los premiados en Deporte Murcia fueron Marina Pujalte Sánchez, Ian Bermejo López y Laura Parra López; en Deporte Cartagena, Marcos Boti Rodríguez, Leo Carnero Zapata y Héctor Darío Tomás Martínez-Moya; en Arquitectura e Ingeniería de Edificación, Matilde Sempere Falcón, Sergio Espejo Moreno y Victoria Balsalobre Serrano; en Ingeniería Informática, Miguel Ángel Guirao Mederos, Francisco Madurga Soto y Francisco Orenes Rubio; y en Comunicación, Pedro Monreal García, Sofía Sánchez Carneiro y Aitor Bastida Turpín.