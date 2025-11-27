La UCAM presenta una guía histórica y artística del Monasterio de los Jerónimos

Los autores, junto a la presidenta de la UCAM, posan con un ejemplar de la obra ‘El monasterio de los Jerónimos de La Ñora, Murcia’ - CARM

MURCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UCAM ha presentado el libro 'El monasterio de los Jerónimos de La Ñora, Murcia', un volumen que ofrece un recorrido por la historia, la arquitectura y el legado cultural del Monasterio de los Jerónimos, declarado en 1981 monumento histórico-artístico nacional, y que actualmente es la sede central de esta universidad.

Durante el acto, al que ha asistido la presidenta de la UCAM, María Dolores García, así como directivos y trabajadores de la institución, los autores han explicado el proceso de creación de esta obra, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

"Es un libro que llevábamos escribiendo mucho tiempo, y hoy tenemos la satisfacción de poder presentarlo en el lugar que le da sentido", han dicho los investigadores, que han subrayado el valor histórico y artístico del edificio, así como la necesidad de acercarlo al conocimiento de la sociedad.

Los autores han indicado que el Monasterio de los Jerónimos "es uno de los monumentos más importantes que tenemos en nuestra comunidad autónoma", y han incidido en la relevancia patrimonial del claustro, la iglesia y la zona sur del conjunto, donde se conservan algunos de sus elementos más singulares y de mayor riqueza arquitectónica.

Asimismo, han explicado que el libro pretende ofrecer una síntesis clara y fundamentada de la historia del monasterio y su evolución, destacando su significado cultural y espiritual a lo largo de los siglos. "Simplemente hemos querido recoger una parte de la historia de este edificio tan importante para Murcia y para toda la Región", han apuntado.