La UCAM reivindica la innovación y la ética como pilares de la sostenibilidad

III Jornada de Sostenibilidad de la UCAM - UCAM

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Universidad Católica San Antonio (UCAM) ha celebrado la III Jornada de Sostenibilidad en la que ha puesto el foco en la necesidad de orientar la investigación y la docencia hacia soluciones capaces de responder a desafíos como el hambre, el cambio climático o la transformación digital.

La presidenta de la UCAM, María Dolores García; el concejal de Patrimonio y Vivienda del Ayuntamiento de Cartagena, Pablo Braquehais; monseñor Fernando Chica, y el decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la UCAM, José María Cayuela, han inaugurado la jornada, en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar la sostenibilidad desde una perspectiva transversal, según han informado desde la institución académica.

Los expertos han coincido en que la innovación tecnológica debe estar al servicio de las personas, así como que la investigación "debe generar soluciones reales para los grandes retos globales". Asimismo, han defendido que la universidad "actúe como puente entre el conocimiento científico y la sociedad".

Por otra parte, han apostado por una agricultura "más innovadora para avanzar hacia el objetivo de eliminar el hambre en el mundo" y por un desarrollo responsable de la inteligencia artificial basado en principios éticos.

En este sentido, monseñor Fernando Chica ha afirmado que "la innovación agrícola es la herramienta técnica más potente que tenemos para solucionar las crisis que nos afectan, pero la técnica sin ética no es suficiente". Por su parte, Francesc Torralba i Roselló ha incidido en que "la inteligencia artificial necesita principios que orienten y gobiernen su desarrollo".