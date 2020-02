UGT y CCOO convocan una huelga general en hostelería para Semana Santa y el Bando de la Huerta

Publicado 14/02/2020 14:38:05 CET

MURCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han anunciado este viernes en rueda de prensa una huelga general en hostelería para Semana Santa y el Bando de la Huerta, debido al "bochornoso" bloqueo patronal del convenio del sector.

Las movilizaciones anunciadas se realizarán en fechas tan señaladas como el 3 de abril (Viernes de Dolores), los días 8 a 10 de abril (Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo) y el 14 de abril, Día del Bando de la Huerta en la capital murciana.

Los secretarios generales regionales de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Santiago Navarro, respectivamente, junto a los máximos responsables sindicales a nivel nacional del sector hostelero, Omar Rodríguez y Gonzalo Fuentes, han trasladado las movilizaciones y huelga convocadas ante la "negativa" de las patronales murcianas Hostemur y Hostecar de "desbloquear" el Convenio Colectivo.

El convenio vigente data del año 2008 y tras 11 años "ya arrastra pérdidas salariales por encima del 14% a los más de 35.000 trabajadores directos del sector".

"Esto ha causado un empobrecimiento progresivo de los salarios de los trabajadores, ante una patronal que saca ventaja del bloqueo y que tras 30 reuniones en el último año y medio, a día de hoy no hay nada solucionado", ha afirmado Antonio Jiménez, secretario general de UGT Región de Murcia.

Jiménez ha señalado que UGT "no puede aceptar que el sector hostelero se esté convirtiendo en un nicho de precariedad, empleo basura y economía sumergida, en el que lo normal es acumular decenas de contratos en un año, cotizar la mitad de lo que se trabaja y realizar jornadas muy por encima de los límites legales, a cambio de salarios míseros".

Santiago Navarro, de CCOO, ha afirmado que la huelga se convoca "sin ser plato de gusto para nadie, pero no hay otra alternativa porque los empresarios no han tenido en cuenta ni la buena fe sindical manifestada de no movilizarse ante las primeras celebraciones de 'Murcia Gastronómica'".

Ambos líderes regionales han cuestionado la "escasa" implicación de la Administración regional, incluso del Ayuntamiento de Murcia, que aunque sí les ha recibido, "no han apostado por desbloquear el conflicto, algo que la propia Asamblea Regional les había mandatado".

Por su parte, Omar Rodríguez (UGT) ha comparado el sector hostelero murciano con el resto de provincias, afirmando que es, sin duda, "el que peores condiciones laborales y salariales tiene del país".

Gonzalo Fuentes (CCOO) ha lamentado que la Región de Murcia "muestre la cara B del turismo por culpa de una patronal que hace negocio a costa de sus trabajadores, a pesar de llevar el sector en aumento constante desde 2012, con mayor número de pernoctaciones en hoteles, reservas en agencias de viaje, aumento en la afluencia de turistas y mayores beneficios económicos, que superan el 10% del PIB regional".