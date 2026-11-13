UGT reclama subir los salarios, bajar los precios y actualizar convenios ante el alza de los precios

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de UGT en la Región de Murcia, Miguel Lajarín, ha reclamado este viernes un aumento de los salarios y una bajada de los precios, así como la creación de un gran parque público de vivienda y "proteger" el Sistema Nacional de Pensiones y los servicios públicos.

Lajarín ha reaccionado así tras conocer que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de octubre alcanzó el 5,2% en la comunidad, varias décimas por encima de la media nacional (4,9%).

En un comunicado, el representante sindical ha exigido una subida de Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con el fin de que "llegue íntegra a los bolsillos de las personas trabajadoras", a través de la modificación de la ley del IRPF y las reglas de compensación y absorción, junto con la actualización de todos los convenios colectivos.

Lajarín ha advertido de que ante cada subida de los precios "perdemos más poder adquisitivo" y ha denunciado que "no puede ser que haya personas trabajando en esta región que lleven 15 años sin ver que su sueldo haya subido ni un solo euro".

Asimismo, ha instado a las empresas a "ser responsables y no empobrecer más a sus plantillas" y a que "redistribuyan la riqueza que estamos creando todas las personas trabajadoras en esta región y en España".