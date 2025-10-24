La última campaña 'Artisan Excellence Since 1954' de Portavoz para Magnanni gana un premio en Argentina

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma almanseña Magnanni, especializada en calzado masculino de lujo, ha sido galardonada en el Festival Internacional de la Publicidad Independiente (FePI) de Argentina por 'Artisan Excellence Since 1954', una campaña con la que refuerza su posicionamiento global y busca impulsar su expansión en nuevos mercados B2B.

Desarrollado por la agencia Portavoz, este proyecto ha sido distinguido en la categoría Film "por la cuidada selección de vestuario, calzado, joyas, relojes y accesorios que acompañan su relato audiovisual. Un trabajo que combina tradición y modernidad para reflejar el legado de esta empresa familiar", según informaron desde Portavoz en una nota de prensa.

El FePI, que este año ha celebrado su 19ª edición en San Miguel de Tucumán, reunió a profesionales de más de 30 países y a un jurado internacional compuesto por 150 expertos del ámbito creativo.

UNA HISTORIA FAMILIAR QUE TRASCIENDE FRONTERAS

'Artisan Excellence Since 1954', protagonizada por los miembros de la familia fundadora, suma este reconocimiento al obtenido anteriormente en el festival WINA (World Independent Advertising Awards), "reforzando la proyección global de la marca y el trabajo creativo de Portavoz, que este año celebra su treinta aniversario", han indicado.

Desde la agencia, su director creativo, Juanma Soriano, ha señalado que "este premio internacional desde Argentina tiene un valor especial, porque precisamente el objetivo de la campaña es abrir nuevos mercados fuera de nuestras fronteras. Este reconocimiento demuestra cómo la creatividad y la autenticidad del proyecto saben conectar con audiencias globales".