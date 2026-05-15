UMU y Ayuntamiento de San Javier renuevan su alianza estratégica para potenciar la Facultad de Ciencias del Deporte

El rector de la UMU, José Luján, y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, se dan la mano tras firmar la renovación del convenio de colaboración - UMU

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Javier y la Universidad de Murcia (UMU) han formalizado este viernes la renovación de su convenio de colaboración, un acuerdo que busca potenciar el Campus de Ciencias del Deporte y fortalecer los lazos entre ambas instituciones tras más de 20 años de trayectoria conjunta.

En el acto de firma de este convenio, que ha tenido lugar en la Convalecencia, han estado presentes el rector de la UMU, José Luján; el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, Alejandro Sánchez, quien ha destacado la importancia de actualizar el marco normativo de esta relación histórica.

El acuerdo tiene como pilares fundamentales la actualización del marco jurídico y normativo que regula la relación entre la universidad y el municipio, así como el impulso de actividades formativas, socioculturales y de investigación.

Este nuevo convenio garantiza la mejora y ampliación de las infraestructuras necesarias para la docencia y la investigación, incluyendo pistas, pabellones deportivos y laboratorios especializados en el estudio del ejercicio físico.

En este sentido, el alcalde ha remarcado que para el municipio uno de los objetivos es que la actividad científica de la facultad tenga un impacto directo en la salud de los ciudadanos de San Javier, consolidando una transferencia de conocimiento que ya ha dado frutos en programas de recuperación post-COVID y en evaluaciones de actividad física para mayores de 60 años, entre otras iniciativas.

ÚLTIMO CONVENIO DE LUJÁN COMO RECTOR

Luengo ha mostrado su satisfacción por el hecho de que sea precisamente este el último convenio que Luján firma como rector, a quien ha agradecido su decisión de potenciar la Facultad de Ciencias del Deporte "tal y como que manifestó cuando cogía las riendas de la UMU en 2018".

"Solo hay que ver cómo está la Facultad ocho años después, con un campo de fútbol, graderíos, vestuarios y nuevos pabellones y aulas de investigación a punto de terminar, sin olvidar las nuevas titulaciones con las que se espera llegar a los 1.000 alumnos", ha dicho el regidor.

Uno de los logros de esta colaboración que se materializarán en poco tiempo llegará con la culminación de las obras del nuevo pabellón deportivo, que incluirá aulas de última generación para la facultad.