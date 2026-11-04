La UMU estudia en Roma el patrimonio textil de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat - UMU

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Murcia (UMU) han desarrollado durante el mes de octubre una campaña de investigación en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, en Roma, para estudiar los textiles litúrgicos conservados en este templo, vinculado históricamente a la presencia española en Italia.

Los trabajos han sido realizados por los profesores Manuel Pérez Sánchez e Ignacio José García Zapata, integrantes del grupo de investigación Cultura Material, Arte e Imagen de la UMU, y se han centrado en analizar la cronología, las técnicas de elaboración, los materiales, la procedencia, las tipologías y los usos ceremoniales de las piezas, según ha informado la Universidad.

"Este estudio nos permitirá establecer comparaciones con otros conjuntos que ya hemos analizado y profundizar en las relaciones artísticas entre España e Italia a través del patrimonio textil", explica Manuel Pérez Sánchez, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Murcia.

La iglesia, conocida como la 'Iglesia de los Españoles', tiene sus orígenes a comienzos del siglo XVI y alberga las sepulturas de los papas Calixto III y Alejandro VI, pertenecientes a la familia Borgia.

La investigación también contempla la documentación de este patrimonio para facilitar futuras actuaciones de catalogación, conservación y difusión. El proyecto se enmarca en la trayectoria del grupo universitario en el estudio de la vestimenta y los textiles vinculados a las celebraciones religiosas, con trabajos desarrollados en distintos puntos de España y en proyectos internacionales en Ecuador y Bolonia.

La campaña parte de una invitación del rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat y del Centro Español de Estudios Eclesiásticos, monseñor José Jaime Brosel Gavilá, y cuenta con la colaboración del Observatorio para las Artes Decorativas 'Maria Accascina', con sede en Italia.