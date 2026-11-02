La UMU inaugura 'Todos Somos Campus', el programa de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual

Los 'Todos Somos Campus' tras la inauguración del curso - UMU

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha inaugurado este lunes, en el Auditorio del Centro Social Universitario del Campus de Espinardo, la décima edición de 'Todos Somos Campus', un programa universitario de formación para el empleo dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual. La iniciativa está impulsada por Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, y la Universidad de Murcia la desarrolla a través del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado.

Este año participan 18 estudiantes, de los cuales 15 cuentan con financiación del Fondo Social Europeo y Fundación ONCE, y otros 3 con financiación de la propia Universidad, han informado desde la institución académica. Con esta edición, el programa alcanza ya los casi 200 participantes desde sus inicios.

'Todos Somos Campus' es un programa de dos cursos que tiene como objetivo final la inserción laboral de sus participantes. Este año la principal novedad es que desde el primer año recibirán formación específica sobre el mercado laboral.

El Curso I de Intensificación Laboral está concebido como una primera etapa de acercamiento progresivo al mundo del trabajo, con la que se busca reforzar la autonomía, la autoconfianza y las competencias personales, sociales y laborales del alumnado.

Además, el itinerario formativo, de carácter práctico e individualizado, parte de unos contenidos transversales que acompañarán a los estudiantes durante todo el curso, como el deporte inclusivo, la educación afectivo-sexual, los hábitos de vida saludables, la acción tutorial, la ciudadanía activa y la prevención de riesgos laborales.

A estas áreas de formación se suma el trabajo sobre competencias básicas, que abarca desde las habilidades personales y sociales, la comunicación y la gestión emocional hasta las capacidades cognitivas, las habilidades laborales iniciales y competencias instrumentales como las matemáticas y la gestión del dinero, aprendizajes clave para desenvolverse con más seguridad en la vida cotidiana y en los futuros entornos de trabajo.

Sobre esa base, progresivamente, los estudiantes se adentrarán en una fase de intensificación laboral organizada en tres ámbitos profesionales: arte y cultura; turismo y servicios; y oficios, producción agroalimentaria y logística. Mediante visitas y actividades con empresas de estos sectores, el alumnado podrá acercarse a tareas profesionales, poner en práctica habilidades aplicadas a cada ámbito y familiarizarse con la comunicación y las herramientas propias del entorno laboral.

La formación se lleva a cabo en instalaciones de la Universidad de Murcia y cuenta con profesorado de las facultades de Educación, Ciencias del Deporte, Veterinaria y Economía y Empresa, con la colaboración del Servicio de Orientación y Empleo (COIE) y con profesionales externos de los sectores empresarial y cultural de la Región.

El acto de apertura ha estado presidido por el rector, Samuel Baixauli, y ha contado con la intervención del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; la vicerrectora de Cultura y Bienestar, María Victoria Sánchez; la presidenta del Consejo Territorial de ONCE Región de Murcia, Teresa Lajarín; y el presidente de CERMI Región de Murcia, Pedro Martínez.

La vicerrectora de Cultura y Bienestar, María Victoria Sánchez, ha subrayado que alcanzar diez ediciones "supone consolidar una apuesta institucional por una universidad más inclusiva, accesible y comprometida con las personas, que entiende la diversidad como una realidad que enriquece a toda la comunidad universitaria".

Además, ha indicado que "el espíritu del programa es que los estudiantes sientan la universidad como suya y que encuentren en ella un espacio para crecer, descubrir sus intereses y ganar confianza en sus posibilidades".

La vicerrectora ha destacado también el papel de las empresas y entidades colaboradoras y ha subrayado que la inclusión laboral necesita organizaciones dispuestas a abrir sus puertas y a confiar en las capacidades de las personas.