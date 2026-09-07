La UMU inicia un curso académico centrado en el diseño de una estrategia institucional y alfabetización sobre IA

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MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) inicia este lunes, 7 de septiembre, un nuevo curso académico centrado en el diseño de una estrategia institucional y la alfabetización sobre inteligencia artificial (IA), según ha informado la institución docente.

En el ejercicio 2026-2027, algo más de 26.000 estudiantes de grado se formarán en los cinco campus de la institución repartidos por la Región, de los que 6.158 son de nuevo ingreso, a los que se sumarán en las próximas semanas unos 5.000 alumnos de máster y doctorado.

Este será el curso en el que la UMU se ha marcado como reto principal abordar la formación en IA de la comunidad universitaria y fijar los criterios para el uso responsable y ético de estas tecnologías.

El curso comienza con una evolución positiva de la matrícula de nuevo ingreso. Según los datos consolidados al cierre del llamamiento a 31 de julio, la Universidad de Murcia cuenta con 6.158 estudiantes matriculados de nuevo ingreso --93 más que el curso anterior, lo que supone un incremento del 1,5%--.

La cifra sitúa la ocupación de las plazas ofertadas en el 90,8%, sobre un total de 6.784 plazas disponibles, un porcentaje que supera en casi dos puntos el 88,8% del curso anterior y representa el nivel de ocupación más alto de los últimos cuatro años académicos.

Los datos reflejan la respuesta a la oferta académica de la institución, que ha incorporado en los últimos cursos ajustes en algunas titulaciones para adaptar el número de plazas a la demanda.

Pese a que los periodos ordinarios de preinscripción y matrícula ya han finalizado, la UMU ha publicado una resolución que permitirá solicitar alguna de las plazas que han quedado sin cubrir. Este plazo estará abierto hasta el próximo 11 de septiembre y la solicitud debe realizarse a través de la sede electrónica institucional.

Las titulaciones con vacantes disponibles son Bellas Artes, Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología Geográficas, Educación Infantil ISEN (centro privado adscrito), Educación Primaria ISEN (centro privado adscrito), Estudios Franceses, Filología Clásica, Filosofía, Gestión de Información y Contenidos Digitales, Historia e Historia del Arte.

También Relaciones Internacionales (centro privado adscrito), Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Seguridad, Sociología, Traducción e Interpretación (lengua B francés), Traducción e Interpretación (lengua B inglés), Turismo (centro privado adscrito), Estudios de Comunicación y Medios/Bachelor in Communication and Media Studies y Trabajo Social.

COMISIÓN DE GOBERNANZA DE LA IA

Una de las principales novedades del curso será la puesta en marcha de la Comisión de Gobernanza de la Inteligencia Artificial, aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno de la universidad en su primera sesión bajo la presidencia del rector, Samuel Baixauli.

Este órgano transversal comenzará sus reuniones de trabajo durante el mes de septiembre y tendrá como cometido el diseño del Plan Estratégico de Inteligencia Artificial de la UMU para establecer un marco común en la actividad universitaria y ofrecer orientación a los distintos ámbitos de la institución.

El futuro plan contemplará el uso de la IA en docencia, investigación, gestión universitaria y prestación de servicios, prestando especial atención a cuestiones jurídicas y éticas, seguridad de la información, protección de datos, sesgos, propiedad intelectual y la supervisión humana en los procesos que lo requieran.

Para acompañar este proceso, la estrategia incluirá proyectos piloto, iniciativas para compartir buenas prácticas y programas de formación en alfabetización sobre IA dirigidos al profesorado, al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y al estudiantado.

Por otra parte, entre las prioridades del Rectorado para este curso figura alcanzar acuerdos con las administraciones competentes que permitan dar respuesta a las necesidades de vivienda temporal del alumnado y mejorar el transporte público hacia los campus.