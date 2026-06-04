La UMU inviste a Mel Ainscow como doctor honoris causa por su transformadora visión de la educación inclusiva

El catedrático emérito de la Universidad de Manchester Mel Ainscow interviene en el acto de solemne investidura como doctor honoris causa de la UMU - UMU

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha celebrado este jueves el solemne acto de investidura del profesor Mel Ainscow, catedrático emérito de la Universidad de Manchester, como doctor honoris causa, según ha informado la institución docente.

El acto, presidido por el rector de la UMU, Samuel Baixauli, ha servido para reconocer la trayectoria de Ainscow, quien ha transformado la conciencia moral de la educación contemporánea al situar la inclusión y la equidad en el centro de las políticas públicas internacionales.

La catedrática de la Facultad de Educación Pilar Arnaiz ha ejercido como madrina del acto y ha sido la encargada de pronunciar la laudatio, el discurso con el que ha dado a conocer los méritos que hacen a Ainscow merecedor de entrar a formar parte del claustro de honor de la UMU.

Ante el público que ha llenado el salón de actos del edificio Luis Vives, Arnaiz ha subrayado que la contribución de Ainscow ha sido fundamental para redefinir el concepto de justicia educativa, desplazándolo desde los márgenes del debate pedagógico hasta el corazón de las instituciones actuales.

Durante su intervención, Arnaiz ha destacado que fue Ainscow quien propuso abandonar la visión tradicional centrada en el "déficit individual" del alumno para enfocar la mirada en las barreras institucionales, culturales y sociales que impiden el aprendizaje.

"Allí donde durante décadas predominó una visión médica o psicológica de las diferencias, él propuso una mirada organizativa, cultural y social. Cuando muchos sistemas educativos clasificaban, segregaban y etiquetaban, su pensamiento abrió la posibilidad de transformar las escuelas para hacerlas más capaces de responder a la diversidad humana", ha reseñado la catedrática.

La madrina ha resaltado también la honestidad académica y la capacidad de Ainscow para trabajar "con las escuelas en lugar de sobre ellas", fomentando un diálogo constante entre la investigación y la práctica docente.

Asimismo, ha recordado el estrecho vínculo del profesor con la Universidad de Murcia, una colaboración ininterrumpida que se remonta a 1995 y que ha sido "clave" para el desarrollo de la educación inclusiva en la Región y en España.

Por su parte, Mel Ainscow ha pronunciado un discurso titulado 'Desarrollo de sistemas educativos inclusivos y equitativos', en el que ha definido la inclusión no como un objetivo estático, sino como un proceso interminable de búsqueda para responder mejor a la diversidad humana.

El nuevo doctor ha propuesto un modelo basado en la "ecología de la equidad", que requiere analizar de forma interconectada los factores internos de los centros, la colaboración entre escuelas del mismo entorno y los elementos externos de la comunidad local.

Según Ainscow, el éxito de esta transformación depende de la voluntad colectiva para identificar y eliminar las barreras que limitan la presencia, participación y logro de todo el alumnado, especialmente de aquellos grupos en riesgo de exclusión.

Finalmente, el profesor ha lanzado una advertencia sobre el uso excesivo de métricas estrechas y rankings internacionales, como PISA, señalando que los sistemas educativos suelen estar más preocupados por medir resultados fáciles de cuantificar que por valorar la inclusión real.

En sus conclusiones, ha instado a las autoridades académicas y políticas "a medir lo que valoramos en lugar de valorar lo que medimos".

Asimismo, ha defendido que la inclusión debe dejar de ser una política aislada para convertirse en el principio rector que de cada decisión; desde el currículo hasta la financiación, para así poder garantizar que cada estudiante sea tratado con igual dignidad.

El rector, Samuel Baixauli, ha sido el encargado de cerrar el acto solemne con un discurso en el que ha destacado los valores que unen a la UMU como institución y al doctor honoris causa.

"Compartimos su convicción de que la educación constituye uno de los instrumentos más poderosos para construir sociedades más justas, más cohesionadas y más democráticas. Compartimos su defensa del derecho de todas las personas a recibir una educación de calidad. Compartimos su confianza en el profesorado, en las comunidades educativas y en la inteligencia colectiva como motores de transformación. Y compartimos también la idea de que la excelencia académica solo alcanza su pleno sentido cuando se acompaña de equidad y de responsabilidad social", ha dicho.

Baixauli ha reseñado, además, que la excelencia académica solo adquiere pleno sentido mediante la búsqueda del bien común en un contexto actual marcado por desafíos complejos, tales como desigualdades persistentes, transformaciones tecnológicas aceleradas y nuevas formas de exclusión.

El rector de la UMU ha finalizado su intervención dando las gracias a Mel Ainscow "por enseñarnos que cada estudiante importa".