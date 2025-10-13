La UMU obtiene más de 51 millones de euros de fondos NextGenerationEU para proyectos de transformación e innovación

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha obtenido hasta la fecha 51.3 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento financiero del programa europeo NextGenerationEU destinado a impulsar la transformación económica y social tras la pandemia. Esta financiación permite el desarrollo de numerosos proyectos estratégicos en los ámbitos de la investigación, la digitalización, la sostenibilidad y la cohesión social, según informaron fuentes de la institución en una nota de prensa.

En el periodo 2021-2026, la UMU ha captado fondos para una gama de iniciativas que refuerzan su compromiso con la innovación y su papel como agente de desarrollo regional. En total, la Universidad cuenta con 180 proyectos presupuestarios en ejecución en 2025, más de 350 contrataciones de personal asociadas y 24 licitaciones de obras, servicios y suministros en marcha.

Con estos fondos se han financiado varios programas y convocatorias como el de apoyo a la investigación universitaria y atracción de talento investigador, que recibió 18 millones de euros destinados a la adquisición de equipamiento científico-técnico, desarrollo de pruebas de mercado para resultados de investigación, colaboración con el sector privado en I+D+i y programas de atracción de personal investigador, en el marco de las convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación.

En concreto, un total de 9 millones de euros se han dedicado a la realización de estancias de profesorado en centros de investigación europeos y programas de reincorporación del talento investigador murciano, dentro del Programa de Recualificación del Sistema Universitario Español.

También se han destinado 5.95 millones de euros a impulsar la conectividad digital y tecnologías móviles avanzadas a través de investigación, desarrollo e infraestructuras para el despliegue de tecnologías 5G y 6G, a través de los proyectos CERBERUS, UNICO I+D 6G y GAIA 6G.

A la especialización científica en sectores estratégicos se destinaron un total de 6.25 millones de euros, repartidos entre la participación en los planes nacionales de I+D+i en áreas como las Ciencias Marinas, a lo que destinó 3.7 millones de euros, y el sector Agroalimentario que obtuvo 2.55 millones de euros y donde la UMU actúa como uno de los principales socios científicos.

Para la la digitalización de procesos internos y la puesta en marcha de soluciones tecnológicas para la gestión académica y administrativa, a través del programa UNIDIGITAL fueronb destinados 2.05 millones de euros.

Asimismo, se destinaron 1.3 millones de euros para el desarrollo del Plan de Microcredenciales que ofrece formación de corta duración adaptada a las necesidades del mercado laboral y la especialización técnica.

Un total de 1.04 millones de euros fueron destinados a participar en el proyecto Nereidas para la creación de espacios interoperables y seguros de datos en el ámbito de las ciencias marinas, en línea con la estrategia europea de soberanía digital.

Por otra parte, las obras en la Facultad de Economía y el Aulario de La Merced, incluyendo rehabilitación energética, actualización de sistemas de climatización e iluminación, en el marco del Programa PREE, fueron financiadas con 850.000 euros.

En cuanto a Inteligencia Artificial, las Cátedras ENIA, a través de las que se promueve el uso de herramientas de inteligencia artificial en empresas y administraciones públicas de la Región de Murcia, recibieron 590.000 euros.

Los proyectos en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad para el desarrollo de sistemas de protección en entornos industriales y formación especializada en ciberseguridad recibieron 3.3 millones de euros, mientras que se destinaron 1.29 millones de euros para financiar la incorporación de personal investigador en grupos de la Universidad, mediante el programa Investigo CARM.

La UMU ha explicado que continuará en el próximo trienio (2025-2027) con la ejecución y justificación de los proyectos en marcha, al tiempo que intensificará la captación de nuevas convocatorias.

Entre las iniciativas futuras han destacado el impulso a la autosuficiencia energética, mediante la instalación de energía fotovoltaica en diversos edificios del Campus de Espinardo.

OFICINA TÉCNICA NEXTGENERATION

La gestión de todos estos fondos en la Universidad de Murcia corresponde a Oficina Técnica NextGeneration, creada en 2021 y dependiente de la Oficina Económica de la UMU, es la unidad encargada de la coordinación de la captación y gestión de estos fondos.

Entre sus funciones destacan la formación, comunicación, apoyo normativo y económico, así como la lucha contra el fraude en la ejecución de los proyectos.