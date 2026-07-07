La UMU premia a los tres mejores expedientes de la PAU 2026 en la Región

Martín Vicente Ferrer, Ruiqi Jinzhang y Marina Hernández López, los tres mejores expedientes de la PAU 2026 en la Región de Murcia, antes de recoger los diplomas en la Galería de Rectores del edificio Convalecencia - UMU

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha celebrado este martes la recepción institucional y la entrega de diplomas a los tres estudiantes que han obtenido las mejores calificaciones en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026, según ha informado la institución docente.

El acto, desarrollado en la Galería de Rectores del edificio Convalecencia, ha estado presidido por el rector de la UMU, Samuel Baixauli; el consejero de Universidades, Juan María Vázquez; y el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler.

Durante el homenaje, las autoridades han entregado los reconocimientos a Ruiqi Jinzhang, alumna del colegio San Buenaventura de Murcia, quien ha alcanzado una nota de acceso de 10 sobre 10.

La estudiante ha explicado que la clave de su éxito ha consistido en "ser constante durante todos los años de Bachillerato" y ha avanzado su intención de cursar el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Asimismo, se ha premiado a Martín Vicente Ferrer, del IES Eduardo Linares Lumeras de Molina de Segura, tras lograr una calificación de 9,995. El joven, que valora matricularse en Matemáticas y Física o en Ingeniería Física, ha mostrado su gratitud por el respaldo institucional recibido.

Por su parte, Marina Hernández López, del colegio Monteagudo-Nelva de Murcia, ha sido distinguida por su nota de 9,95. Hernández ha reivindicado que "los números no cuentan la parte más importante de la nota", al tiempo que ha defendido el valor de las humanidades antes de iniciar sus estudios en Filología Hispánica.

ÉXITO ORGANIZATIVO Y LOGÍSTICO

En el transcurso de las intervenciones, la vicerrectora de Estudios de la UMU y presidenta de la comisión organizadora, Ángela Almela, ha calificado la convocatoria de la PAU de este año como un éxito organizativo y ha puesto en valor la capacidad de superación del alumnado regional ante una de las evaluaciones más determinantes de su trayectoria formativa.

Por último, el rector de la UMU, Samuel Baixauli, ha subrayado la normalidad y la excelencia con la que ha transcurrido el complejo proceso logístico de los exámenes, cuya coordinación recae sobre la institución universitaria.

Baixauli ha hecho extensivo el reconocimiento a los centros de Educación Secundaria y a los entornos familiares. "Sois un ejemplo para próximas promociones, una motivación para el profesorado y un orgullo para vuestras familias", ha concluido el rector al dirigirse a los tres homenajeados.