La UMU se prepara este viernes para su feria científica de MasterChem con la asistencia de más de 350 participantes

Feria científica de MasterChem de la Universidad de Murcia - UMU

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) acoge este viernes la feria de química de la VIII edición de MasterChem. El concurso químico se prepara para recibir al alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato de distintos puntos de España.

Tras el éxito cosechado durante el periodo de presentación de los experimentos con 89 equipos inscritos, ahora cerca de 60 grupos y 350 participantes se verán las caras este viernes en las instalaciones de la UMU.

Desde las 10.30 horas, los integrantes de cada equipo exhibirán sus dotes químicas y creatividad con sus experimentos en la explanada entre las Facultades de Química y Biología, según informa la institución docente en un comunicado.

La sesión de experimentos 'in situ' estará abierta al público hasta las 12.00 horas, momento en el que los equipos podrán votarse entre ellos para seleccionar los 'accésit' que se alzarán con los reconocimientos de la feria. En concreto, la Pipeta de Oro para Primaria, el Erlenmeyer de Oro para Secundaria y la Bureta de Oro para Bachillerato.

Además, este viernes, junto a la entrega de reconocimientos a los mejores grupos de la feria, el comité anunciará los nueve equipos finalistas que participarán en la final del 15 de mayo.

MasterChem se ha convertido en un concurso de prestigio nacional para incentivar las vocaciones químicas entre alumnado de la Región de Murcia, Alicante, Albacete y Almería, llegando también a las provincias de Málaga y Cuenca.

Por sus filas han pasado desde la primera edición en 2017 más de 4.000 estudiantes para demostrar sus dotes científicas e intentar alzarse con el premio final, según informa la institución docente en un comunicado.

Esta iniciativa, impulsada desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y por el comité académico de la Facultad de Química, cuenta desde sus inicios con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) -Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En esta edición cuenta con el apoyo de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, el Colegio de Químicos de Murcia, la Real Sociedad Española de Química en su sección territorial, el Centro de Referencia Nacional de Química, la Facultad de Química, la Escuela de Doctorado de la UMU, la cátedra Villapharma, las empresas Tecnoquim, Proquilab, Gedilab, Linasa y los Chicos del Agua, así como de los eventos divulgativos Ciencia de Acción y la Olimpiada Europea de Ciencias Experimentales.