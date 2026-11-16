UMU y UV presentan una guía para impulsar la divulgación científica entre los mayores de 65 años

Difusión del proyecto 'La Tercera Ciencia' (LA3C) - UMU

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) y la Universitat de València (UV) han presentado 'La Tercera Ciencia. Guía de investigación y práctica para la divulgación científica con personas mayores', dirigida por la investigadora y coordinadora de la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la institución murciana, Delfina Roca.

La publicación recoge la trayectoria del proyecto, sus principales resultados metodológicos y una serie de recomendaciones para diseñar actividades de cultura científica más accesibles a los mayores, según ha informado la UMU en un comunicado.

'La Tercera Ciencia' (LA3C), financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, combina divulgación e investigación social, con el objetivo de fomentar el diálogo entre el ámbito científico y las personas mayores de 65 años.

Frente a una oferta divulgativa enfocada tradicionalmente en el público juvenil, esta iniciativa busca combatir la invisibilización del sector sénior en la participación cultural y promover su reconocimiento como ciudadanos activos en los espacios de aprendizaje.

Durante 2025, un total de 131 personas mayores de 65 años participaron en encuentros presenciales celebrados en Murcia y Valencia, en los que se desarrollaron experiencias adaptadas que combinaron monólogos científicos, cuestionarios y conversaciones grupales. Estas sesiones abordaron cuestiones vinculadas al envejecimiento saludable, el sueño, la cronobiología, la alimentación y los hábitos de salud.

DIVULGACIÓN INCLUSIVA Y RECURSO EN ABIERTO

Entre las principales conclusiones, la iniciativa destaca la necesidad de integrar a este colectivo en la conversación pública sobre ciencia y combatir los prejuicios edadistas mediante formatos que favorezcan el intercambio y la construcción conjunta de conocimiento.

Los resultados del proyecto, plasmados en la guía elaborada por Delfina Roca, Rocío González, A. M. Coleff, M.V. de Haro y M. Salinas, se han difundido además a través de revistas científicas especializadas, capítulos de libro, artículos en 'The Conversation' y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.

El lanzamiento de esta guía, que supone el cierre oficial del proyecto 'La Tercera Ciencia', ofrece el documento en abierto para que otras Unidades de Cultura Científica, universidades y entidades sociales puedan emplearlo como modelo transferible para diseñar, replicar y mejorar la implicación de las personas mayores en actividades divulgativas.