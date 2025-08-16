La Unidad del Dolor de la Arrixaca incorpora un nuevo tratamiento para la lumbalgia que puede evitar cirugías

Con la nueva técnica, el dolor puede llegar a desaparecer por completo. - CARM

La Unidad del Dolor Crónico del hospital Virgen de la Arrixaca, dependiente del Servicio de Anestesia de este centro, ha introducido una nueva técnica mínimamente invasiva para aliviar la lumbociatalgia, un dolor que irradia desde la zona lumbar hacia una o ambas piernas.

Se trata de una alteración de la columna lumbar que cursa con dolor en la zona baja de la espalda, acompañada de una afectación del nervio ciático. Esta es la afección más frecuente en la consulta de la unidad del dolor y la principal causa de discapacidad entre la población.

El número de pacientes con dolor lumbar irradiado a caderas, glúteos y piernas a causa de una protrusión o hernia de disco intervertebral lumbar es creciente. Este dolor puede llegar a hacerse crónico y ser tan intenso que limite el desarrollo de las actividades cotidianas.

La 'Descompresión discal percutánea con radiofrecuencia coablativa' ofrece muy buenos resultados con menos complicaciones y son numerosos los pacientes del Área I de Salud que podrán beneficiarse de esta técnica como opción previa a plantear una cirugía abierta.

Hasta ahora ya se han realizado cuatro procedimientos y se pueden alcanzar los ocho al mes. La técnica puede evitar cirugías, lo cual es muy positivo en personas entre 30 y 60 años, además de ofrecer una herramienta más para aquellos pacientes que no pueden entrar al quirófano.

Otros hospitales del Servicio Murciano de Salud han empezado también a aplicarla con experiencia similar como el Santa Lucía, Morales Meseguer y Reina Sofía.

Hasta ahora, cuando los síntomas de este dolor por presión sobre raíces nerviosas no cedían con terapias conservadoras como la rehabilitación, la farmacoterapia o las infiltraciones, se pasaba al quirófano.

Con la nueva técnica, el dolor puede llegar a desaparecer por completo, y también los otros síntomas como el hormigueo, calambres o sensibilidad alterada en pies y piernas, sin las implicaciones de una cirugía mayor.

Los resultados pueden permanecer más de un año según la recidiva o no de la hernia causante. Supone además abandonar la farmacoterapia y otros tratamientos. Asimismo, están indicados los ejercicios de fortalecimiento lumbar.

Ante las ventajas de los tratamientos mínimamente invasivos, la Unidad del Dolor de la Arrixaca está desarrollando desde hace años técnicas de esta naturaleza para disminuir el tamaño de las hernias o protusiones, mediante el acceso al disco intervertebral dañado a través de la piel.

Con el uso de la nueva tecnología, se coloca una aguja introductora en el disco enfermo y a través de esta se guía una sonda con punta bipolar que actúa con resonancia cuántica molecular, que produce la disociación molecular del tejido del núcleo pulposo discal sin aumentar la temperatura, lo que permite que la hernia o protrusión se retraiga hacia su posición inicial habitual.

La nueva técnica, que se realiza mediante control radiográfico, no requiere anestesia general, por lo que los pacientes dejan el hospital pasadas unas horas.

Por diversas causas, como pequeños traumatismos, esfuerzos o simplemente por el envejecimiento de los tejidos, junto al peso que soporta la columna vertebrar, los discos que separan una vértebra de otra pueden romperse y su contenido herniarse, causando dolor y compresión o irritación de los nervios cercanos. El dolor es la manifestación más frecuente y puede quedar localizado en la zona lumbar o irradiar de manera descendente.