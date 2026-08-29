La Universidad de Murcia busca ampliar la oferta de alojamiento asequible para su comunidad universitaria

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia ha iniciado gestiones con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para estudiar proyectos que permitan ampliar la oferta de alojamiento asequible destinado a estudiantes, investigadores, docentes y otros colectivos vinculados a la institución.

Los contactos se produjeron el pasado mes de julio desde el Rectorado con la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio, dentro de una línea de trabajo orientada a identificar actuaciones que puedan acogerse a futuras vías de financiación estatal.

La Universidad de Murcia trasladó al Ministerio información sobre suelos e inmuebles disponibles, así como datos básicos sobre su situación jurídica y urbanística. El objetivo es determinar qué espacios podrían resultar adecuados para desarrollar alojamientos vinculados a la comunidad universitaria y qué proyectos presentan mejores condiciones para avanzar.

La iniciativa responde a una preocupación creciente dentro de las universidades españolas: las dificultades que encuentran muchos estudiantes y jóvenes investigadores para acceder a una vivienda a precios asumibles, especialmente cuando deben desplazarse desde otras localidades o comunidades autónomas.

Para la Universidad de Murcia, disponer de una mayor oferta de alojamiento asequible "supondría no solo facilitar la llegada de estudiantes y personal investigador, sino también mejorar su capacidad para atraer talento y garantizar que el coste de la vivienda no se convierta en un obstáculo añadido para acceder a los estudios universitarios".

La cuestión tiene además una repercusión directa sobre el mercado residencial ordinario. Una parte importante de los estudiantes de la UMU recurre actualmente al alquiler privado, por lo que una ampliación de las plazas específicamente destinadas a la comunidad universitaria podría contribuir también a aliviar la presión sobre determinados barrios y zonas próximas a los campus.

UNA OPORTUNIDAD ABIERTA POR EL MINISTERIO

Las gestiones de la Universidad de Murcia coinciden con la puesta en marcha por parte del Gobierno de una línea extraordinaria de 45 millones de euros destinada a promover alojamientos universitarios asequibles. El Ministerio de Vivienda ha optado por un sistema de subvenciones directas orientado prioritariamente a proyectos que presenten un elevado grado de madurez y puedan ejecutarse con rapidez.

Esto significa que adquieren especial importancia factores como la disponibilidad de suelo, la situación urbanística de los terrenos, la titularidad de los inmuebles y el grado de definición de cada propuesta. Precisamente por ello, la Universidad de Murcia ha trabajado en la identificación de sus recursos patrimoniales y en la recopilación de la información necesaria para que el Ministerio pueda valorar las posibilidades existentes.

Por el momento, no puede afirmarse que la UMU vaya a recibir financiación procedente de esos 45 millones de euros, ya que no existe una adjudicación pública definitiva que la sitúe entre las universidades beneficiarias.

Sin embargo, el hecho de haber iniciado los contactos y haber remitido información permite a la institución posicionarse ante esta y otras posibles líneas de financiación que puedan desarrollarse en los próximos meses.

VIVIENDA Y UNIVERSIDAD, UN PROBLEMA CADA VEZ MÁS UNIDO

La preocupación por el alojamiento universitario ha dejado de ser una cuestión secundaria. El incremento de los precios del alquiler ha provocado que la disponibilidad de vivienda condicione cada vez más la elección de universidad, especialmente para estudiantes procedentes de otras provincias o para investigadores que realizan estancias temporales.

En este contexto, la Universidad de Murcia pretende anticiparse y analizar qué posibilidades tiene para impulsar un modelo propio de alojamiento asequible. No se trata únicamente de aumentar el número de plazas residenciales, sino de generar una oferta adaptada a las necesidades reales de la comunidad universitaria y con precios que permitan mantener el carácter accesible de la enseñanza pública.

Las gestiones iniciadas por el Rectorado se encuentran todavía en una fase inicial, pero abren una vía que podría tener importantes consecuencias a medio plazo. La Universidad cuenta ahora con el reto de transformar la disponibilidad de determinados suelos o inmuebles en proyectos suficientemente definidos como para resultar financiables.

En un escenario en el que estudiar lejos del domicilio familiar supone cada vez un esfuerzo económico mayor, el alojamiento empieza a formar parte también de las políticas universitarias. La Universidad de Murcia ha decidido entrar en ese terreno, identificar sus posibilidades y buscar la colaboración del Ministerio para que, en el futuro, vivir cerca de los campus pueda resultar más asequible para quienes estudian, investigan o trabajan en la institución.