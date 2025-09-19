Las universidades públicas de la Región celebran la apertura del curso con la vista puesta en la Ley de Universidades

Acto de apertura del curso académico 2025-2026 en el Campus de La Merced - UMU

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han celebrado este viernes, 19 de septiembre, el acto conjunto de apertura del curso académico 2025-2026 en el Campus de La Merced, en el centro de la ciudad de Murcia, donde no se llevaba a cabo desde hace más de dos décadas.

El acto, que, en concreto, ha tenido lugar en el Paraninfo, recién renovado, ha estado presidido por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y los rectores de la UMU, José Luján, y de la UPCT, Mathieu Kessler.

Luján, que ha presidido el que será su último acto de apertura en el cargo por la finalización de su segundo mandato en los próximos meses, ha abierto su discurso con el compromiso de que, tanto la UMU como la UPCT, arrancan "un nuevo curso en el que daremos lo mejor que tenemos para, a través de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento y la cultura, servir a la Región de Murcia y, desde ella, a España".

Entre las principales novedades del curso 2025-2026, el rector de la UMU ha puesto el foco en la renovación y refuerzo del profesorado, con la incorporación de 138 nuevas plazas de ayudante doctor, de las que 101 se enmarcan en el programa María Goyri.

En el ámbito de la investigación, Luján ha destacado el impulso a la atracción y retención de investigadores a través de programas de excelencia nacionales e internacionales.

El rector ha explicado también a la comunidad universitaria, que, en el plano legislativo, este será un curso clave para la actualización normativa de la Universidad de Murcia. Así, está prevista la aprobación de unos nuevos estatutos que sustituirán a los vigentes desde 2004, "no solo para dar cumplimiento a la LOSU, sino también para adaptar el marco regulador de la institución a las complejidades del sistema jurídico actual".

En paralelo, se espera que vea la luz una nueva Ley de Universidades de la Región de Murcia, una norma esperada que actualizará el marco autonómico tras más de dos décadas.

Junto a ella, el rector ha expresado su deseo de que se impulse también una Ley de Ciencia regional que refuerce el compromiso institucional con la investigación, la docencia de calidad y la transferencia de conocimiento al servicio de la sociedad murciana.

Por último, Luján ha manifestado su deseo de que este sea el curso en el que se renueve el concierto entre el SMS y la Universidad de Murcia para resolver cuestiones pendientes sobre los profesionales sanitarios que ejercen como profesorado vinculado.

En su intervención, Luján ha hecho referencia también al hecho de que "la Universidad de Murcia entrará en un interesante estado de efervescencia" por el horizonte de "unas elecciones que se celebrarán en marzo próximo".

El rector se ha mostrado convencido de que "este periodo de balance de situación y fijación de nuevas metas y objetivos" será muy importante para pensar el futuro de la institución.

Por su parte, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, ha apostado durante su intervención por reforzar las habilidades transversales del alumnado ante la revolución de la inteligencia artificial (IA).

"Ante los cambios que vienen, ante esta revolución tecnológica que se inicia, seamos universitarios, profesores e investigadores abiertos, curiosos e interesados en explorar las posibilidades que se abren", ha remarcado sobre el impacto de la IA en la educación.

Kessler ha manifestado que "la IA puede apoyar de manera extraordinaria el proceso de enseñanza, pero el factor humano no podrá ser nunca opcional".

"¿Cuáles son los conocimientos y las habilidades que buscamos transmitir a nuestros estudiantes para que estén preparados ante esta revolución tecnológica?", se ha preguntado antes de señalar que "es fundamental seguir potenciando la adquisición de habilidades transversales", mantener la transmisión de los fundamentos del conocimiento universitario y "a la vez queremos estar muy atentos y cercanos a los estándares de la industria para que nuestros estudiantes egresen con la formación más relevante para su incorporación al tejido productivo".

Asimimo, ha mostrado su apoyo al anteproyecto de la nueva Ley de Universidades de la Región de Murcia: "Recoge bien la necesidad de actualización de las misiones universitarias con la mención a la transferencia, innovación e impacto social; la ampliación de nuestra misión de formación para incluir la formación a lo largo de la vida o para el emprendimiento y un fortalecimiento de la visión de la internacionalización más allá del Espacio Europeo de Educación Superior", ha remarcado.

Kessler ha expresado su reconocimiento y agradecimiento al rector Luján "por su ayuda y su permanente disposición a colaborar" y a Alberto Aguirre de Cárcer, autor de la lección magistral, por "habernos apoyado, defendido, y haber contribuido, durante tantos años, a hacer más visibles nuestros logros" durante su etapa de director del diario 'La Verdad'.

PERIODISMO Y UNIVERSIDAD

La lección inaugural de este año ha corrido a cargo de Alberto Aguirre de Cárcer, director de La Verdad desde 2002 a 2025 y periodista con más de cuatro décadas de trayectoria profesional en el ámbito del periodismo político, científico y cultural.

En su lección, titulada 'Universidad y periodismo, una alianza imprescindible para restaurar el valor de la verdad', el periodista ha reflexionado sobre el papel que comparten el periodismo y la universidad en la defensa de la democracia, la lucha contra la desinformación y la recuperación del valor de la verdad en tiempos de polarización y posverdad.

Ha subrayado la necesidad de una colaboración más estrecha entre medios y mundo académico para generar conocimiento riguroso, fomentar el pensamiento crítico y fortalecer una ciudadanía informada.

Además, según el exdirector del diario La Verdad, el mundo académico contribuye a mejorar la información de los medios proporcionando conocimientos especializados, pensamiento complejo, marcos éticos, metodologías rigurosas, interdisciplinariedad y herramientas de verificación y análisis.

Las universidades, ha afirmado, son una fuente esencial de contenidos periodísticos de calidad, especialmente en ciencia y tecnología, y ayudan a construir un relato más certero y profundo de la realidad.