La UPCT participa en una investigación para la detección precoz de problemas oculares en personas con síndrome de Down

El trabajo demuestra que más del 67% de los adultos tiene anomalías corneales compatibles con el queratocono

Investigadores de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) participan en una investigación para la detección precoz de problemas oculares en personas con síndrome de Down, informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Se trata de un programa de detección precoz de patologías oculares que permitirá atender a 60 personas adscritas a la Asociación para la Integración del Discapacitado del Mar Menor (AIDEMAR).

Quienes presentan esta anomalía congénita tienen mayor riesgo de padecer pérdida visual, principalmente por problemas corneales, con lo que el objetivo del estudio es mejorar su calidad de vida visual.

El grupo de investigación Ingeniería Multidisciplinar y Seguridad estudia desde hace varios años la vinculación entre el síndrome de Down y la oftalmología con el equipo de I+D+i liderado por Jorge Alió, catedrático de Oftalmología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y especialista de Vissum Grupo Miranza. Alió es uno de los cien oftalmólogos más influyentes del mundo según 'The Power List 2020' de la revista inglesa 'The Ophthalmologist'.

El profesor Francisco Cavas, responsable de la línea de investigación Modelado de Estructuras Biológicas, ha explicado que utilizan la última tecnología en análisis tomográfico corneal para determinar las características específicas de la córnea en pacientes con Down.

La investigación, liderada por Cavas, ha demostrado que entre el 67% y el 82% de los casos de síndrome de Down tienen anomalías corneales compatibles con el queratocono.

"Esto conlleva que los pacientes con síndrome de Down tienen córneas más curvas, asimétricas y delgadas en comparación con la población que no padece esta anomalía y presentan la misma clínica que los pacientes de queratocono", ha agregado Cavas. A causa de esta patología, la capa superficial del ojo adquiere una forma cónica asimétrica en vez de redondeada, mermando la visión, según el profesor.

Los resultados, realizados con la UMH y Pamukkale University, ya han sido publicados en revistas de impacto como 'Journal of Personalized Medicine' o 'JAMA Ophthalmology'.

Los trabajos publicados constatan que todos los pacientes con síndrome de Down tienen algún grado de alteración corneal (queratopatía Down), que puede manifestarse de forma leve o progresiva, "teniendo en este último caso un tratamiento preventivo".

Cavas ha sido nombrado recientemente miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Investigación en Retina y Ciencias de la Visión (SIRCOVA) y responsable del capítulo español de Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO).

Los investigadores del grupo de Investigación de Ingeniería Multidisciplinar y Seguridad de la UPCT han conseguido varias patentes de invención y registros de la propiedad intelectual. La última, 'Procedimiento y sistema para detectar queratocono subclínico'.

Además, han recibido diferentes premios en el área de conocimiento de la Ingeniería Gráfica otorgados por asociaciones nacionales e internacionales, uno de ellos por el desarrollo de una herramienta gráfica de ayuda a los oftalmólogos al diagnóstico del queratocono.