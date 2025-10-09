La UPCT, UMU y UCAM Cartagena suspenden su actividad por la lluvia este viernes

MURCIA, 9 (EUROPA PRESS)

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha activado el nivel de emergencia rojo ante la previsión de lluvias torrenciales que afectarán a la Región de Murcia en las próximas horas.

Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, "se suspende toda actividad académica y laboral, incluidas las labores de las empresas subcontratadas no esenciales, prevista para mañana viernes, 10 de octubre", han informado fuentes de la institución en una nota de prensa.

El cierre afectará a todos los campus y edificios de la Universidad, que permanecerán cerrados durante toda la jornada, han concretado.

Desde la UPCT se recomienda a estudiantes y personal mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Universidad, donde se actualizará cualquier cambio en la situación en la página web específica de emergencias.

Así, han recordado que la UPCT se dotó el pasado curso de un comité de emergencias y protocolo de medidas ante alertas que dicta la suspensión de actividades ante situaciones de nivel 3, alerta roja.

Por otra parte, el campus de la UCAM en Cartagena también ha decidido suspender las clases, incluidos los exámenes, y la actividad laboral debido al aviso rojo por lluvias que hay en el municipio este viernes. Asimismo, han avisado de que los alumnos recibirán información sobre nuevas fechas y horarios.

Además, desde la UCAM advierten de que las novedades llegarán solo por canales oficiales, es decir, correo electrónico y redes sociales.

SIN CLASES EN LA UMU

La UMU ha concretado que suspende "la actividad lectiva" y pide al personal docente e investigador (PDI) y al personal técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) "evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles y mantenerse informados a través de las actualizaciones oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, priorizando en todo momento su seguridad".