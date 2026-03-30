El uso del vehículo privado en la Región supera en 8 puntos la media nacional al alcanzar al 61,5% de la población

Archivo - Varios vehículos circulando - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registra una tasa de uso del vehículo privado del 61,5% entre la población de 16 o más años, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra se sitúa ocho puntos por encima del 53,5% de la media de España y contrasta con el uso del transporte público en la comunidad autónoma, que se limita al 12,4% de los residentes frente al 25,4% del promedio nacional.

El informe indica que los desplazamientos a pie en la Región representan el 22,1%, dato superior al 16,3% del conjunto del país, mientras que el uso de la bicicleta se queda en el 1,3% y el de la moto en el 1,7%.

En el ámbito de la movilidad laboral y académica, el 59,1% de los murcianos tarda menos de una hora en llegar a su centro de trabajo o estudios a pie, en bicicleta o en transporte público, la cifra más baja de todas las comunidades autónomas.

El 39,2% de la población regional requiere más de una hora para estos trayectos mediante esos medios, frente al 28,2% de la media española. Por su parte, la tasa de trabajo o estudio a tiempo completo desde casa en la Región es del 1,8%, por debajo del 3,5% nacional.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RECICLAJE

Respecto a la eficiencia energética, solo el 12,8% de los hogares murcianos realizó mejoras en su vivienda en los últimos cinco años, a pesar de que el 36,4% de la población reconoce la necesidad de estas reformas, según añade el INE.

Por su parte, los datos de hábitos ambientales muestran que el 65,9% de los hogares de la Región recicla las botellas de plástico siempre o la mayoría de las veces, trece puntos menos que el 79% de la media nacional. El 18,5% de los residentes admite que recicla estos envases rara vez o nunca, frente al 9,2% del promedio en España.

En cuanto al entorno urbano, el 62,4% de las familias murcianas dispone de un espacio verde público a menos de 400 metros de su domicilio, mientras que un 4,5% de los hogares se encuentra a una distancia de dos kilómetros o más de estas zonas, dato superior al 3,6% registrado a nivel nacional.