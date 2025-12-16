El Valle del Guadalentín y el Campo de Cartagena, en aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas - AEMET

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón permanecen en aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas hasta las 10.00 horas de este martes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en sendas comarcas se prevé una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado.

El resto de territorios permanece en nivel verde, lo que indica que no existe riesgo meteorológico y no se esperan fenómenos significativos en esas zonas.