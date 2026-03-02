El valor de las exportaciones de aceite de oliva de la Región de Murcia superó los 24 millones de euros en 2025

Entrega de premios de la primera edición de 'Murcia Oleum' - CARM

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El valor de las exportaciones de aceite de oliva procedentes de la Región de Murcia superó los 24 millones de euros en 2025, un 14% más que el año anterior, según ha indicado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, en el acto de entrega del I Concurso Oficial de Aceite de Oliva Virgen Extra de la Región de Murcia, 'Murcia Oleum'.

Rubira ha destacado "la calidad del aceite de oliva regional, donde más del 55 por ciento del aceite producido en las 44 almazaras de la Región de Murcia es virgen extra, reflejo de la apuesta del sector por la excelencia" y ha explicado que la comunidad cuenta con 23.000 hectáreas de olivar, de las que el 97% se dedica a la producción de aceite.

Además, 6.600 hectáreas son de cultivo ecológico, lo que representa cerca del 30% del total, "reflejando el compromiso del sector con la sostenibilidad y la calidad diferenciada", según ha precisado la consejera.

El Gobierno regional colabora con la Universidad de Murcia (UMU) en la creación del I Concurso Oficial de Aceite de Oliva Virgen Extra de la Región de Murcia, 'Murcia Oleum', una iniciativa que nace con el objetivo de premiar los mejores AOVEs elaborados en el territorio regional y que permite "visibilizar el talento y la innovación del sector olivarero de la Región de Murcia".

'Murcia Oleum' reconoce en esta primera edición el Mejor AOVE de la Región de Murcia en las categorías de Mejor Coupage, Mejor Monovarietal y Mejor AOVE Sostenible.

A través de estos galardones, se pretende ofrecer a los productores un sello de prestigio y diferenciación; facilitar su promoción en ferias y canales especializados, y acercar el aceite de oliva virgen extra regional tanto al consumidor final como a la alta gastronomía.

"Ponemos en valor la importancia histórica del olivar murciano, así como la calidad diferenciada que aportan las variedades locales como el cuquillo, los sistemas de extracción modernizados y las características del clima y los suelos de la Región", ha señalado Rubira.

AOVES PREMIADOS

El jurado de 'Murcia Oleum', tras la realización de la cata oficial desarrollada bajo el reglamento del Consejo Oleícola Internacional y en condiciones de cata a ciegas, ha evaluado un total de 26 muestras presentadas a concurso.

Tras la deliberación, se ha acordado por unanimidad conceder a Olimendros el premio en la categoría de Mejor AOVE Coupage, a VR Picual el de Mejor AOVE Monovarietal y a Guatazales Ecológico, el primer puesto en la categoría de Mejor AOVE Sostenible.