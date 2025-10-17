Vandalizan la sede del PSOE en El Valle (Murcia)

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de la agrupación socialista de Murcia El Valle ha aparecido este viernes vandalizada con pintadas "ofensivas y amenazantes", según han informado en un comunicado fuentes del PSOE, que apuntan que se trata del segundo ataque a este espacio en menos de dos años tras el ocurrido en noviembre de 2023.

Los socialistas murcianos han condenado las pintadas, que dicen, literalmente, 'Sois unos perros, sinvergüenzas, soldado de Dios, karma', y han recordado que en los últimos años también han sido vandalizadas las sedes de El Carmen y Puertas de Castilla, también en Murcia.

El secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas, ha afirmado, en un mensaje en la red social 'X', que desde su partido "seguiremos defendiendo los valores democráticos, el acuerdo y la convivencia ante la sinrazón" y "trabajando sin descanso para mejorar la vida de la ciudadanía y hacer avanzar a la Región".

También se ha pronunciado al respecto el secretario general del PSOE de Murcia, Ginés Ruiz, que ha denunciado "estos actos de odio que atentan contra la convivencia, el respeto y la democracia".

"Estimado 'soldado de Dios': tienes que conocer muy poco y mal a las gentes del PSOE si piensas que con una pintada vas a conseguir pararnos. Lo único que has conseguido es que ya haya cientos de socialistas diciendo cuándo quedamos para pintar entre todos", ha escrito en 'X'.