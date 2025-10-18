Veinte bandas y más de un millar de músicos convierten Santomera en un escenario de alegría y convivencia

SANTOMERA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Santomera se convirtió este sábado en el epicentro de la música regional con la celebración del XI Día de la Federación de Bandas de la Región de Murcia, una cita que reunió a más de 1.000 músicos y 20 bandas procedentes de todos los rincones de la Región de Murcia.

El evento ha estado organizado por el Ayuntamiento de Santomera, la Federación de Bandas de la Región de Murcia y la Asociación Músico- Cultural Euterpe, con la colaboración de la Consejería de Cultura. Desde primeras horas de la mañana, el municipio se llenó de alegría, color y música con la recepción de las bandas participantes y el pasacalles que recorrió la avenida Juan Carlos I hasta la plaza Borreguero-Artés.

Allí, las formaciones fueron distinguidas con la imposición de corbatines y se vivió uno de los momentos clave de la jornada: la actuación conjunta de más de un millar de músicos, que interpretaron piezas como 'La parranda', 'Natalia', 'Serás capitán', el Himno de la Federación y el Himno de España. La jornada continuó con un ambiente festivo y de convivencia entre músicos, vecinos y visitantes, que disfrutaron de una programación que puso en valor el talento y la pasión por la música.

En su discurso, el alcalde, Víctor Martínez, destacó que "Santomera ha vivido un día histórico, en el que nuestras calles han sido testigo del trabajo, el esfuerzo y la ilusión de cientos de músicos que mantienen viva la tradición bandística y la identidad de nuestra tierra".

"Esta jornada ha supuesto una gran fiesta de la música en la que Santomera ha demostrado, una vez más, por qué somos la capital de la alegría y nuestra capacidad para acoger grandes eventos de carácter regional", subrayó.

Jorge García Montoro, consejero de Fomento, asistió al acto junto a miembros del Equipo de Gobierno, Manuel Cebrián, director general del ICA; José Antonio Verdú, director general de Transportes; Luis Quiñonero, director general de Formación Profesional; y los alcaldes de Blanca y Abarán.