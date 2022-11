Vélez: "lo acordado en el Consejo Nacional del Agua responde a lo consensuado entre el MITECO y los implicados"

MURCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM, José Vélez, ha señalado que "la única verdad en este momento" es que lo acordado este martes en el Consejo Nacional del Agua "responde al documento consensuado entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica (MITECO) y las partes implicadas, incluidos también los regantes".

Por lo tanto, a su juicio, "queda demostrado que dicho documento era bueno para los intereses de la Región de Murcia" a pesar de que "el Gobierno regional, para variar, lo criticó y desacreditó abiertamente".

"Si no, ¿qué sentido tiene que ahora me pidan explicaciones porque, según ellos, no se va a aprobar en los términos que hace unos días criticaban?", ha destacado.

A su parecer, ese documento "sigue siendo válido" y "lo acredita el hecho de que el Consejo Nacional del Agua ratificara este martes el mecanismo de revisión de los caudales contemplado en el mismo".

"Y eso es lo único que podemos valorar en este momento", según Vélez, quien ha admitido que, "lógicamente", él mantiene conversaciones con el MITECO y confía "totalmente" en que no se va a producir "ningún cambio al respecto". "Si se produjera, tendríamos que valorarlo en su momento y en su justa medida", ha concluido.