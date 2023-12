Vélez (PSOE) exige a López Miras una ley de financiación local "justa y equitativa" para "todos los ayuntamientos"

MURCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, José Vélez, ha exigido al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que impulse una ley de financiación local "justa y equitativa" para "todos los ayuntamientos, tal y como marca la Constitución", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

Vélez ha indicado que esta ley debe contar con "unos criterios claros y objetivos para evitar un reparto arbitrario de los fondos públicos y dar más seguridad a los consistorios".

"López Miras debería convocar una conferencia de alcaldes y alcaldesas, lleva seis años sin hacerlo; sin embargo, le vemos continuamente pedir a Pedro Sánchez que convoque conferencias y consejos autonómicos. Lo primero que tiene que hacer es practicar con el ejemplo", ha subrayado.

El líder del PSOE en la Región de Murcia ha hecho estas declaraciones tras reunirse con los alcaldes y alcaldesas del partido para poner en común las principales necesidades de los ayuntamientos, así como los desafíos que deben afrontar en esta nueva legislatura.

Ha recordado que el PSOE gobierna en 13 ayuntamientos de la Región, desde los que, ha comentado, "va a seguir trabajando, con responsabilidad y lealtad institucional, para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas".

En este sentido, ha denunciado que los ayuntamientos llevan cerca de 30 años "sufriendo el maltrato y el abandono de los Gobierno regionales del PP, una situación que ha ido a peor desde que López Miras llegó a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, ya que asfixia a los consistorios y, de esta forma, castiga a la ciudadanía con peores servicios públicos".

Además, el dirigente del PSOE ha reiterado que el Gobierno regional "no financia las competencias autonómicas que asumen los ayuntamientos; incumple la Constitución al negar un sistema de Financiación Local; utiliza el reparto de fondos públicos para coaccionar a los gobiernos locales y les quita los fondos que envía el Gobierno de España para financiar los servicios públicos municipales".

"López Miras es experto en escurrir el bulto y eludir sus obligaciones. Todos los ayuntamientos asumen cada año competencias autonómicas que no cumple el Gobierno regional, con el fin de que los ciudadanos y ciudadanas no sufran la irresponsabilidad y dejadez del presidente", ha indicado.

Vélez ha explicado que "a los 45 ayuntamientos de la Región les cuesta 200 millones de euros cada año asumir estas competencias impropias y que, además, el Gobierno de López Miras se queda cada año con los fondos que envía el Gobierno de España a la Región en concepto de 'diputación provincial', que deberían ponerse a disposición de los ayuntamientos".

"En concreto, en el año 2024, les va a quitar más de 300 millones de euros", ha dicho Vélez, para afirmar a continuación que López Miras "está incumpliendo la Constitución, ya que el artículo 142 garantiza a los ayuntamientos la participación en los tributos del Estado y en los de las comunidades autónomas". "En nuestra Región, ni lo uno ni lo otro. Se lo queda casi todo el Gobierno regional del PP", ha apostillado.

Según Vélez, "el PP es constitucionalista, pero no practicante. Se le llena la boca defendiendo la Constitución, pero cuando no le interesa no la cumple. La Región es la única comunidad autónoma que no tiene todavía un mecanismo autonómico de financiación local. De hecho, los 45 ayuntamientos de la Región son los peor financiados de España".

Finalmente, ha remarcado que las propuestas que el PSOE pone sobre la mesa "son buenas" para todos los ayuntamientos de la Región. "Vamos a defender a todos los ciudadanos y ciudadanas, frente a un Gobierno regional del PP y Vox que les maltrata y se queda con los fondos que necesitan", ha concluido.