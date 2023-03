Vélez (PSRM) exige a López Miras que "dé explicaciones" por la condena a su "padre político" por el caso 'Auditorio'

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM, José Vélez, ha exigido al jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, que "dé explicaciones" por la condena a su "padre político", el expresidente del Gobierno regional Pedro Antonio Sánchez, en el marco del caso 'Auditorio'.

En una rueda de prensa, Vélez ha acusado a López Miras de no "respetar" a la ciudadanía murciana por asumir "una forma de hacer política" que, según ha insistido, "no solo" es de Pedro Antonio Sánchez.

Así, ha afirmado que se va a dejar "el alma y la piel" por "reponer una injusticia y la voluntad de los murcianos; porque nadie nos va a decir quien es el referente político del PP y de esta Región".

"Señor López Miras, ha llegado el día: su referente político, el referente político del PP ha sido formalmente condenado por la Justicia a tres años de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público", según Vélez.

Por eso, se ha hecho eco de las palabras de López Miras el día en que Pedro Antonio Sánchez le eligió "a dedo" para que le "guardara el sillón". En base a ello, ha exigido al presidente del Gobierno murciano su comparecencia y que ofrezca explicaciones "oportunas" a la ciudadanía de la Región.

"Porque lo de hoy no es una casualidad, señor López Miras, y ni siquiera un hecho aislado, sino que es la constatación judicial de unas prácticas y de unas políticas corruptas que llevan ya muchísimo tiempo implantadas en la Región de Murcia".

En concreto, ha criticado que son "28 años de prácticas corruptas" que el PP "ha institucionalizado" y que "están desangrando a la Región de Murcia".

"Como no puede ser de otra manera, hemos respetado los procedimientos judiciales y también la presunción de inocencia, pero la obra del PP en la Región deja ya un reguero de irregularidades y casos de corrupción imposibles de ignorar que exigen su comparecencia inmediata y también la asunción de responsabilidades", ha apostillado.

Ha considerado que "hoy es un día triste" para la Región porque "volvemos a abrir informativos y a ocupar portadas gracias a la acción y a la gestión" del "padre político" de López Miras, Pedro Antonio Sánchez, que ha sido "formalmente condenado por corrupción para vergüenza y sonrojo de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región".

A su juicio, esta situación es "insostenible" y la Región "necesita una regeneración urgente". Así, ha señalado que "esto ya no va de López Miras o de Pepe Vélez; esto ya no va de PP o de PSOE, sino que va de respeto por una Región que merece que sus políticos le puedan mirar a la cara y decirle que solamente piensa en que esta Región prospere".

"Señor López Miras, ustedes llevan ya mucho tiempo sin pensar en esta Región ni en sus ciudadanos y ciudadanas", ha aseverado, tras lo que ha preguntado al presidente de la Comunidad si "hay que reparar, según usted, la supuesta injusticia cometida contra Pedro Antonio Sánchez".

"LLevo pidiéndole un cara a cara para hablar del Mar Menor, de agua, de infraestructuras, y el señor López Miras no tiene a bien de tener un cara a cara con el responsable de la oposición. Evidentemente no les gusta dar la cara, lo saben hacer todo por detrás, por cualquier sitio donde no haya transparencia y la ciudadanía no vea las cosas claras. A nosotros nos gusta hacerlo con luz y taquígrafos", ha manifestado Vélez.

Al hilo, ha insistido en que "estamos en una situación de emergencia regional" porque la corrupción "ya la vemos como algo normal y habitual", algo que "no podemos consentir" puesto que, ha reiterado, "los ciudadanos y ciudadanas de la Región no merecen este gobierno del PP que compra voluntades, que continuamente está siendo condenado".

"Estamos viendo claramente que la corrupción se está haciendo viral en esta región, en el gobierno del PP. No lo vamos a consentir porque los ciudadanos y ciudadanas no merecen esta falta de respeto. Esta región y sus ciudadanos merecen un gobierno digno, honesto y que el único fin que tenga sea que progrese y que sus ciudadanos y ciudadanas estén cada vez mejor", ha concluido.