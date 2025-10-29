Las ventas del comercio minorista aumentan un 5,3% en la Región en septiembre, el quinto menor ascenso por CCAA

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista aumentaron un 5,3% en la Región de Murcia en septiembre de 2025, lo que supone un crecimiento inferior al de la media nacional, que se situó en el 6,2%, y el quinto menor incremento por comunidades autónomas, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el índice de ocupación registró en la Comunidad un incremento del 0,7% de media en lo que va de año y del 1,2% en términos anuales, inferior en ambos casos al crecimiento de la media española, que fue del 1,3% en tasa anual y de siete décimas de la media desde enero.

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 6,2% en septiembre, tasa 3,1 puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde el pasado mes de junio. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 15 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,2% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas inferior a la de agosto. Con el avance de septiembre, se encadenan ya 34 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 1,3% en septiembre respecto a igual mes del año pasado, tasa siete décimas por debajo de la registrada en agosto. Con el repunte de septiembre, el empleo en el comercio minorista suma 49 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,5%, lo mismo que en el mes previo.